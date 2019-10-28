Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд рублей

Бюджет компенсирует расходы инвестиций в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Повышение доходов в будущем будет стимулировать спрос. Разработчики реформы надеются каждый год привлекать в систему 175-360 млрд рублей.
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Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известия27 октября в 17:01

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Подсчитаны расходы бюджета от льгот в новой системе пенсионных накоплений

Газета.Ru07:37

В Минфине оценили затраты на новую систему накопительной пенсии

News.ru09:00

Налоговые льготы для «второй пенсии» вытянут из бюджета десять млрд рублей

URA.Ru27 октября в 18:58

Подсчитаны расходы бюджета на льготы участникам новой пенсионной реформы

Lenta.ru27 октября в 18:58

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

Известия27 октября в 19:54

От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Телеканал 360°27 октября в 18:00

Налоговые льготы для «второй пенсии» обойдутся бюджету в 10 млрд

РЕН ТВ27 октября в 17:19
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Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Взгляд.ру вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Политика

Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу

Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Lenta.ru 06:50
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Известия 01:16
Политика

В ОБСЕ объявили о возобновлении разведения сил в Золотом

Возобновлено разведение сил и средств в Золотом в Донбассе, заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.
RT на русском 08:01
Политика

Премьер Ливана объявил о своей отставке

Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.
News.ru 09:57
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа.
Gazeta.SPb 09:10
Армия и оружие

Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ближайшего заместителя главаря запрещенной в России террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 09:39
Происшествия

В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться

Девочку-подростка заставили раздеться в одном из торговых центров Горно-Алтайска.
Lenta.ru 04:12
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Здоровье

Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии

Напомним, что на Западной Украине зафиксирована чрезвычайная ситуация со вспышкой дифтерии.
ИА Новороссия 06:12
Общество

На Первом канале могут быть сбои телевещания из-за долгов

Михаил Шубин, являющийся генеральным директором Первого канала, сообщил "Ведомостям", что у телеканала и его подрядчиков имеются огромные долги, поэтому телевещание может проходить со сбоями.
ГЛАС.RU вчера в 03:51
Теннис

Барти проиграла Бертенс на Итоговом турнире WTA

ProstoProSport 09:08
Армия и оружие

Англичанка нашла в саду кусок ядерного бомбардировщика

Англичанка из городка Брейлс обнаружила у себя в саду неизвестный желтый предмет, который появился там сразу после пролета над населенным пунктом, боевого самолета, сообщает агентство "Интерфакс".
Вести.Ru 09:17
Экономика

Квартальный доход Alphabet превысил 40 млрд долларов

Холдинг Alphabet опубликовал отчет за минувший квартал. Третий квартал 2019 года принес холдингу доход 40,499 млрд долларов.
iXBT.com 10:12
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
REGNUM 05:04
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес

Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл

Герцогиня Сассекская продолжает терять свои позиции.
Дни.ру 09:30
Политика

Конгресс США на этой неделе проголосует по резолюции об импичменте

О начале процедуры импичмента было объявлено месяц назад. Поводом стал телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским.
Newvz.ru 03:42
Экономика

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 10:14
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Игры

В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели

Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.
Игромания.ру 05:27
Политика

В Одессу прибыли четыре корабля НАТО

Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.
РИА Новости 07:14
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из «Уральских пельменей»

Екатеринбург-ТВ 09:52
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
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