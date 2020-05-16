Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе. Такое предположение в интервью «Парламентской газете» сделал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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с чего всё началось

Киев может разорвать Минские соглашения до конца года

Москва и Берлин договорились о взаимных действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине — таков итог однодневного визита 13 мая замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.
Парламентская газетавчера в 08:05

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В России навали области, желающие выйти из состава Украины

Комсомольская правда02:27

Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины

РЕН ТВ00:47

Названы области Украины, которые могут выйти из состава страны

URA.Ru01:42

Российский сенатор перечислил украинские территории, которые Киев может потерять

Московский Комсомолец01:34

В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Lenta.ru01:02

В Совфеде назвали регионы, которых может лишиться Украина

Life.ru02:04

В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять

РИА Новости00:30
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Единоборства

Фергюсон намекнул на бой с Нурмагомедовым

Известия 00:23
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Происшествия

Из обсервации «Ливадии» выпишут 12 человек, прибывших из Таиланда

Сегодня из обсервации санатория «Ливадия» будут выписаны 12 человек, которые ранее прибыли из Таиланда.
Татар-информ 02:21
Общество

Зачем России приписывают жертв от коронавируса

Волну вбросов о «тайных жертвах» вируса подхватили и русскоязычные оппозиционные ресурсы.
Взгляд.ру 01:01
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Футбол

Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия

Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.
Pravda.Ru вчера в 03:27
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
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Общество

Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России.
RT на русском вчера в 10:27
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Космос

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.
РБК 00:56
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
2
Здоровье

В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин

У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 02:26
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
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Здоровье

В Петербурге от коронавируса умер врач, лечивший заболевших

Скончался заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы №31 Санкт-Петербурга Виктор Парафило.
Свободная Пресса 02:45
Наука

Физики создали когерентный лидар нового поколения

Группа физиков из Швейцарии создала прототип лидара на основе множества параллельных когерентных волн.
N+1 вчера в 08:30
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Армия и оружие

Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев

Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Футбол

Жерар Улье: «ПСЖ» и «Марсель» устроили заговор против «Лиона»

Советник президента «Лиона», бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье выразил мнение, что «ПСЖ» и «Марсель» объединились, чтобы повлиять на французское правительство.
Чемпионат вчера в 21:45
Общество

СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам

Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
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Общество

Китай снова вводит карантинные меры из-за коронавируса

Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на северо-востоке страны при неблагоприятном сценарии может радикально изменить всю эпидемическую ситуацию в КНР, учитывая то, что последние случаи заражения в Ухане китайские власти представляли сугубо локальной историей, которую нельзя считать репрезентативной для всего Китая, - пояснили эксперты.
Ридус вчера в 08:31
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM вчера в 04:56
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Политика

Трамп потерял вкус к торговой сделке США и Китая

Американский лидер ответил, что КНР тратит очень много в рамках торговой сделки, однако глава США потерял к ней вкус.
Lenta.ru вчера в 23:02
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Происшествия

В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека

В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека.
RT на русском 02:10
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Технологии

Facebook купила сервис Giphy, который станет частью Instagram

ПРАЙМ вчера в 13:44
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду

Goroday.ru вчера в 22:48
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