Политика
Lenta.ruВ России перечислили желающие выйти из состава Украины области
Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе. Такое предположение в интервью «Парламентской газете» сделал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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с чего всё началось
Москва и Берлин договорились о взаимных действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине — таков итог однодневного визита 13 мая замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.Парламентская газетавчера в 08:05
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Российский сенатор перечислил украинские территории, которые Киев может потерять
Московский Комсомолец01:34
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Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Единоборства
Фергюсон намекнул на бой с Нурмагомедовым
Известия 00:23
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Происшествия
Из обсервации «Ливадии» выпишут 12 человек, прибывших из Таиланда
Сегодня из обсервации санатория «Ливадия» будут выписаны 12 человек, которые ранее прибыли из Таиланда.
Татар-информ 02:21
Общество
Зачем России приписывают жертв от коронавируса
Волну вбросов о «тайных жертвах» вируса подхватили и русскоязычные оппозиционные ресурсы.
Взгляд.ру 01:01
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Футбол
Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия
Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.
Pravda.Ru вчера в 03:27
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Общество
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России.
RT на русском вчера в 10:27
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Космос
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.
РБК 00:56
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
Здоровье
В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин
У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 02:26
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Здоровье
В Петербурге от коронавируса умер врач, лечивший заболевших
Скончался заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы №31 Санкт-Петербурга Виктор Парафило.
Свободная Пресса 02:45
Наука
Физики создали когерентный лидар нового поколения
Группа физиков из Швейцарии создала прототип лидара на основе множества параллельных когерентных волн.
N+1 вчера в 08:30
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Армия и оружие
Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев
Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Футбол
Жерар Улье: «ПСЖ» и «Марсель» устроили заговор против «Лиона»
Советник президента «Лиона», бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье выразил мнение, что «ПСЖ» и «Марсель» объединились, чтобы повлиять на французское правительство.
Чемпионат вчера в 21:45
Общество
СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам
Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
Общество
Китай снова вводит карантинные меры из-за коронавируса
Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на северо-востоке страны при неблагоприятном сценарии может радикально изменить всю эпидемическую ситуацию в КНР, учитывая то, что последние случаи заражения в Ухане китайские власти представляли сугубо локальной историей, которую нельзя считать репрезентативной для всего Китая, - пояснили эксперты.
Ридус вчера в 08:31
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM вчера в 04:56
Политика
Трамп потерял вкус к торговой сделке США и Китая
Американский лидер ответил, что КНР тратит очень много в рамках торговой сделки, однако глава США потерял к ней вкус.
Lenta.ru вчера в 23:02
Происшествия
В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека
В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека.
RT на русском 02:10
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Технологии
Facebook купила сервис Giphy, который станет частью Instagram
ПРАЙМ вчера в 13:44
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду
Goroday.ru вчера в 22:48