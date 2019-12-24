Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр. Таким образом, игристое вино подорожало сильнее остальных алкогольных напитков, следует из данных Росстата.

с чего всё началось

В России перед Новым годом подорожали алкогольные напитки. Особо ощутимо, сразу на 4,33%, в ноябре выросла средняя цена на игристое вино - до 346,8 рубля за литр, пишет ТАСС.

В России перед Новым годом подорожал алкоголь

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