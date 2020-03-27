Коронавирус

РБКРБКМинпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Министерство просвещения России в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приняло решение о переносе срока проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Сергей Кравцов
В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнётся с 8 июня. Экзамены для 9-х классов — с 9 июня.
— Сергей Кравцов, российский политикУкраина.ру 08:10
с чего всё началось

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня. До этого начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая.
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