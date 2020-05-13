Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране. Точная дата проведения единого госэкзамена пока неизвестна. Школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется: отметки выставят по итогам года.
Читать в источнике
Комментировать901

Подробнее о событии

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

РИА Новости09:16

«Перенос ЕГЭ нас разорит»: родители лезут в долги ради репетиторов

Московский Комсомолец09:43

Проведение ЕГЭ перенесут на более поздние сроки – Минпросвещения

Российское образование06:15

В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок

РБК07:10

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Известия07:07

Обязательные ЕГЭ по русскому и математике предложили отменить

Российская газета06:41

Минпросвещения решило перенести ЕГЭ на более поздний срок

ТАСС06:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика

На Украине захотели создать СП «Антонов» и Boeing

Rambler News Service 09:53
2
Авто

Новый Volkswagen Golf GTI TCR замечен фотошпионами

Volkswagen представил Golf GTI Mk8 в конце февраля с 2,0-литррвым бензиновым турбодвигателем мощностью 241 лошадиная сила.
32CARS.ru вчера в 06:47
1
Игры

Слух: завтра в Epic Games Store начнут раздачу Grand Theft Auto V

Следующей бесплатной игрой Epic Games Store может стать Grand Theft Auto V, о чём сообщает портал Gamepressure.
Игромания.ру 09:10
Общество

Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни

Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
176
Здоровье

Александр Гусев объяснил необходимость продления ограничений в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объяснил продление ограничительных мероприятий из-за коронавирусной инфекции.
РИА Воронеж 09:27
1
Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
210
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1K
Происшествия

На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

В украинском городе Белая Церковь две девушки жарили сосиски на Вечном огне, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 07:16
2
Футбол

Футболисты испанского клуба бастуют из-за сокращения зарплат

Игроки и сотрудники испанского «Эльче» объявили забастовку из-за снижения зарплат в связи с коронавирусом.
Матч ТВ 09:44
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
3,8K
Общество

Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о доплатах в размере 25 тысяч рублей в месяц социальным работникам, непосредственно работающим с людьми – осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
ТВ Центр 08:56
11
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
64
Общество

Мишустин: врачам выплачено всего 4,5 млрд из выделенных 27 млрд рублей

Interfax-Russia.ru - Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что из более 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплату врачам, выплачено немногим более 4,5 млрд.
Интерфакс - Россия 05:57
10
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
824
Гаджеты

Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone

Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera 09:15
49
Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
5
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
20
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
367
Общество

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются заморозки

Заморозки обещают в Ростовской области в ближайшие сутки. Экстренное предупреждение сделали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Московский Комсомолец 05:19
4
Шоу-бизнес

Мадонна поделилась селфи в белье после слухов о пластике ягодиц

Американская певица Мадонна поделилась откровенными селфи в нижнем белье после распространившихся в СМИ слухов о пластике ягодиц.
Lenta.ru 09:39
Политика

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании

Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
1,9K
Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru 10:09
15
Экономика

Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
420
Происшествия

В Курганской области дезинфицируют районную больницу

В Курганской области дезинфицируют районную больницу.
Уральский меридиан 10:12
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Интерфакс 07:26
11
Общество

ВЦИОМ: россияне одобряют предложенные Путиным меры поддержки

11 мая, как сообщал «Рамблер», в ходе совещания с главами регионов Путин объявил о завершении с 12 мая нерабочего режима, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции и о дополнительных выплатах для семей с детьми, а также предложил новые меры поддержки бизнеса.
Рамблер 08:01
5
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Хоккей

Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ

Игроки КХЛ назвали Вадима Шипачёва из @ dynamo_ru лучшим игроком сезонанттрs: / / t.co / WLF8mJ6Nni — KHL Media (@ khlmediateam) May 13, 2020 Второе место в опросе занял Кирилл Капризов, выступающий за ЦСКА на позиции форварда.
ГЛАС.RU 08:58
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
5,7K
Кино

Все звезды «Назад в будущее» воссоединились в онлайн-шоу на YouTube

Американский актер Джош Гад (голос снеговика Олафа из дилогии "Холодное сердце") в своем онлайн-шоу на YouTube под названием Reunited Apart собрал вместе главных людей культовой трилогии "Назад в Будущее".
Российская газета 04:53
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное