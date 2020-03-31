Коронавирус
RT на русскомВ России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса. Об этом он сказал в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24».
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Киберспорт
Valve поделилась некоторыми подробностями Artifact 2.0
Valve рассказала о некоторых изменениях геймплея, которые ждут игроков в обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Общество
«Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции в Кирове
«Яндекс» создал индекс самоизоляции для крупных городов.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Происшествия
В Пензе скончался пациент с выявленным заражением коронавирусом
Пенза, 31 марта 2020, 12:26 — REGNUM В Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина с подтвержденным заражением коронавирусом.
Общество
СК проверит протоиерея Смирнова за слова о «бесплатных проститутках»
Следственный комитет проверит протоиерея Димитрия Смирнова после того, как он назвал живущих в гражданском браке россиянок "бесплатными проститутками".
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Экономика
Комитет Совфеда поддержал проект о трате средств на борьбу с пандемией
Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 30 марта рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект, разрешающий тратить средства на борьбу с пандемией, не внося изменений в бюджет.
Общество
В Москве временно закроют букмекерские конторы и тотализаторы
Московские букмекерские конторы и тотализаторы будут закрыты на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-школу для подростков
Компания "Яндекс" совместно с Центром педагогического мастерства открыл новый сервис "Яндекс.Школа", который будет давать знания всем желающим в режиме онлайн.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Происшествия
Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии
31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
Общество
ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику
По словам специалиста, Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости COVID-2019, а введенные большинством европейских стран в последнее время жесткие ограничения на передвижения граждан должны дать положительные результаты.
Происшествия
У пяти человек в Ростовской области подозревают коронавирус
Пять человек в Ростовской области находятся под «серьезным подозрением» по коронавирусу нового типа, об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.
Политика
Депутаты разрешили откладывать выборы в условиях ЧС
Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации даст избиркомам право отложить выборы или референдумы, если жизни или здровью избирателей что-либо угрожает.
Футбол
«Боруссия» хочет получить около € 130 млн за Санчо
Дортмундская "Боруссия" хочет получить около 130 миллионов евро за трансфер полузащитника Джейдона Санчо.
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Политика
Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей
Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Политика
Тимошенко обвинила Зеленского в работе на «международных спекулянтов»
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.