Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса. Об этом он сказал в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24».
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Сроки вступительных экзаменов в России перенесут из-за коронавируса

Ведомости02:25

Сроки приемной кампании в вузы будут перенесены

Вести.Ru02:37

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

RT на русском02:35

Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса

Газета.Ru03:38

Вступительные экзамены в российские вузы перенесут из-за коронавируса

Lenta.ru02:11

Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса

ТАСС01:50

В России перенесут сроки вступительных экзаменов в вузах

РИА Новости02:15
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Киберспорт

Valve поделилась некоторыми подробностями Artifact 2.0

Valve рассказала о некоторых изменениях геймплея, которые ждут игроков в обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Игромания.ру 03:24
Общество

«Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции в Кирове

«Яндекс» создал индекс самоизоляции для крупных городов.
Первоисточник вчера в 07:56
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

26 регионов России перешли на режим самоизоляции

В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru 01:28
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Происшествия

В Пензе скончался пациент с выявленным заражением коронавирусом

Пенза, 31 марта 2020, 12:26 — REGNUM В Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина с подтвержденным заражением коронавирусом.
REGNUM 05:26
Общество

СК проверит протоиерея Смирнова за слова о «бесплатных проститутках»

Следственный комитет проверит протоиерея Димитрия Смирнова после того, как он назвал живущих в гражданском браке россиянок "бесплатными проститутками".
РЕН ТВ 03:20
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Экономика

Комитет Совфеда поддержал проект о трате средств на борьбу с пандемией

Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 30 марта рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект, разрешающий тратить средства на борьбу с пандемией, не внося изменений в бюджет.
Известия вчера в 10:27
Общество

В Москве временно закроют букмекерские конторы и тотализаторы

Московские букмекерские конторы и тотализаторы будут закрыты на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:25
Общество

Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Известия вчера в 03:24
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-школу для подростков

Компания "Яндекс" совместно с Центром педагогического мастерства открыл новый сервис "Яндекс.Школа", который будет давать знания всем желающим в режиме онлайн.
Pravda.Ru 03:07
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Происшествия

Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии

31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.
Ranpress.ru 03:34
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Общество

ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику

По словам специалиста, Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости COVID-2019, а введенные большинством европейских стран в последнее время жесткие ограничения на передвижения граждан должны дать положительные результаты.
Российская газета 02:43
Происшествия

У пяти человек в Ростовской области подозревают коронавирус

Пять человек в Ростовской области находятся под «серьезным подозрением» по коронавирусу нового типа, об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.
РБК Ростов-на-Дону вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца

РИА Новости 05:26
Политика

Депутаты разрешили откладывать выборы в условиях ЧС

Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации даст избиркомам право отложить выборы или референдумы, если жизни или здровью избирателей что-либо угрожает.
Интерфакс 05:23
Футбол

«Боруссия» хочет получить около € 130 млн за Санчо

Дортмундская "Боруссия" хочет получить около 130 миллионов евро за трансфер полузащитника Джейдона Санчо.
Soccer.ru вчера в 05:02
Общество

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО вчера в 15:21
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Политика

Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей

Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости вчера в 09:59
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в работе на «международных спекулянтов»

Известия вчера в 23:03
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
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