Коронавирус
REGNUMМинобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены
Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью программе «Диалог», фрагмент которого показал телеканал «Россия-24».
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Поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических направлениях подготовки, у медиков. Но и по отдельным регионам тоже запрос достаточно большой.
— Валерий Фальков, российский депутатРИА Новости 02:11
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