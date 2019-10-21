Экономика
ИзвестияВ России пересмотрят реформу ОСАГО
Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы пересмотрят параметры реформы ОСАГО, которую собираются запустить 1 января 2020 года. Об этом 21 октября сообщает «Коммерсант». В ведомствах обеспокоены возможным ростом тарифов из-за подготовленных правительством изменений.
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с чего всё началось
Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений.Коммерсантъ20 октября в 22:26
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Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного
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РИА Новости вчера в 21:52
Политика
Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском вчера в 16:36
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Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК 20 октября в 08:13
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Коммерсантъ вчера в 11:45
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Грузовик столкнулся с автобусом на Сахалине
Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Южно-Сахалинске, сообщает АСТВ.
REGNUM 00:03
Авто
Hummer возродят в виде электромобиля
Концерн General Motors в 2021 году может выпустить электромобили под маркой Hummer.
Российская газета 20 октября в 12:00
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Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Millionaire.ru вчера в 11:02
Общество
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Космос
NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра
В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
UfacityNews.ru вчера в 12:25
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 06:45
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК вчера в 18:47
Наука
Ученый займется редактированием ДНК человеческих яйцеклеток
Goroday.ru 19 октября в 07:52
Футбол
В Турции вратарь заработал удаление на 11-й секунде игры
На 11-й секунде вратарь хозяев Серкан Кырынтылы зарабатывает самое нелепое удаление в истории суперлиги.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 18:39
Кино
Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»
Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 19 октября в 04:43
Происшествия
Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле
КП - Барнаул 20 октября в 14:22
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru 20 октября в 13:55
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро идут вниз
В свою очередь, евро в понедельник на открытии подорожал на одну копейку по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,21 рубля.
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Гаджеты
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Черчесов – о непопадании Чалова в состав сборной России: «Иногда мы переживаем за футболистов больше, чем они сами за себя»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил свое мнение о перспективах нападающего ЦСКА Федора Чалова в национальной команде.
Бомбардир.ру вчера в 22:25
Общество
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Некоторую часть общества оскорбил номер, где государственный хор имени Веревки исполнил шуточную песню про горящий особняк бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
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Россия разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
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Политическая Экспертиза вчера в 09:51
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В США хотят, чтобы в высадке на Луне участвовали и другие страны
Соединенные Штаты хотят, чтобы в их программе по освоению Луны Artemis участвовали международные партнеры, в том числе те страны, которые сейчас работают вместе с NASA на Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 19:26