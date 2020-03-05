Общество
Neva.TodayВ России пересмотрят регулирование оборота оружия
Сегодня, 5 марта, стало известно, что правительство премьер-министра Михаила Мишустина решило пересмотреть сферу оборота оружия в России. Как пишут "Ведомости", это делается в пользу бизнеса. Предприниматели рассчитывают на рост оборотов на внутреннем рынке.
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с чего всё началось
К 41 действовавшей рабочей группе добавились две – оборот оружия и транспортная безопасность, говорится на профильном сайте.Ведомостивчера в 15:55
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Ружья как алкоголь. Общественники поддержали пересмотр правил оборота оружия
Национальная служба новостей03:36
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Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Общество
В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом
В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Армия и оружие
МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США
Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Происшествия
Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
Шоу-бизнес
Экс-теннисист Кафельников обвиняет дочь в постоянной лжи
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Биатлон
МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Общество
Екатерина Диденко проводила мужа в последний путь
Ранее KazanFirst сообщал, что Екатерина Диденко продолжает похороны в прямом эфире. Теперь московская блогерша хоронит мужа по приглашениям.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины
Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Ким Чен Ын выразил поддержку Южной Корее в связи с коронавирусом
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину со словами поддержки из-за вспышки коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Здоровье
За какие лекарства лишают прав: разбираемся на примерах
Недавно препараты, запрещающие вождение, предложили пометить специальным знаком: мысль неплохая, но полностью проблемы не решит.
Футбол
Газзаев выразил обеспокоенность из-за слабой игры ЦСКА
Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев выразил обеспокоенность из-за слабой игры ЦСКА в четвертьфинале Олимп - Кубка России.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Космос
Индия запустит новую лунную миссию в 2021 году
Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит к Луне третью миссию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года, сообщил министр Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли.
Футбол
Черчесов раскрыл свое главное пожелание перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем главном пожелании перед чемпионатом Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Происшествия
Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Авто
Презентован Renault Duster новой генерации
Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, добрался до Южной Америки.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Футбол
Талалаев жестко раскритиковал Тедеско за поведение перед Гончаренко
Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев жестко раскритиковал наставника "Спартака" Доменико Тедеско за поведение перед тренером московского ЦСКА Виктором Гончаренко по окончании четвертьфинала Олимп - Кубка России.