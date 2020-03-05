К 41 действовавшей рабочей группе добавились две – оборот оружия и транспортная безопасность, говорится на профильном сайте.

с чего всё началось

Сегодня, 5 марта, стало известно, что правительство премьер-министра Михаила Мишустина решило пересмотреть сферу оборота оружия в России. Как пишут "Ведомости", это делается в пользу бизнеса. Предприниматели рассчитывают на рост оборотов на внутреннем рынке.

Общество В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.

Биатлон МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.

Общество Екатерина Диденко проводила мужа в последний путь Ранее KazanFirst сообщал, что Екатерина Диденко продолжает похороны в прямом эфире. Теперь московская блогерша хоронит мужа по приглашениям.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Газзаев выразил обеспокоенность из-за слабой игры ЦСКА Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев выразил обеспокоенность из-за слабой игры ЦСКА в четвертьфинале Олимп - Кубка России.

Культура В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.

Космос Индия запустит новую лунную миссию в 2021 году Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит к Луне третью миссию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года, сообщил министр Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли.

Футбол Черчесов раскрыл свое главное пожелание перед Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем главном пожелании перед чемпионатом Европы 2020 года.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Происшествия Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.

Шоу-бизнес Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.

Авто Презентован Renault Duster новой генерации Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, добрался до Южной Америки.

Общество В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.