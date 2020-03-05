Общество

Neva.TodayNeva.TodayВ России пересмотрят регулирование оборота оружия

Сегодня, 5 марта, стало известно, что правительство премьер-министра Михаила Мишустина решило пересмотреть сферу оборота оружия в России. Как пишут "Ведомости", это делается в пользу бизнеса. Предприниматели рассчитывают на рост оборотов на внутреннем рынке.
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с чего всё началось

Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия

К 41 действовавшей рабочей группе добавились две – оборот оружия и транспортная безопасность, говорится на профильном сайте.
Ведомостивчера в 15:55

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В России пересмотрят регулирование оборота оружия

Neva.Todayвчера в 23:29

Ружья как алкоголь. Общественники поддержали пересмотр правил оборота оружия

Национальная служба новостей03:36

Правительство намерено пересмотреть регулирование оборота оружия

Финмаркет00:50

В России пересмотрят требования к обороту оружия

ФедералПресс03:52

В России пересмотрят регулирование оборота оружия. Об этом попросил бизнес

Фонтанка.Рувчера в 23:22

Регулирование оборота оружия в России задумали пересмотреть

Lenta.ruвчера в 21:07

Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия

Ведомостивчера в 15:55
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Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

РБК вчера в 21:42
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

РИА Новости вчера в 21:22
Общество

В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом

В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Lenta.ru 03:25
Армия и оружие

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
RT на русском 04:05
Шоу-бизнес

Экс-теннисист Кафельников обвиняет дочь в постоянной лжи

RuNews24.ru 01:15
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Биатлон

МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:13
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Коммерсантъ 02:26
Общество

Екатерина Диденко проводила мужа в последний путь

Ранее KazanFirst сообщал, что Екатерина Диденко продолжает похороны в прямом эфире. Теперь московская блогерша хоронит мужа по приглашениям.
Kazanfirst.ru вчера в 12:13
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра и кабмин Украины

Перед голосованием в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил ряд достижений в работе правительства Гончарука, но обратил внимание и на серьезные провалы в его деятельности.
Инфорос вчера в 11:37
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Политика

Ким Чен Ын выразил поддержку Южной Корее в связи с коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину со словами поддержки из-за вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 03:53
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Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:54
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За какие лекарства лишают прав: разбираемся на примерах

Недавно препараты, запрещающие вождение, предложили пометить специальным знаком: мысль неплохая, но полностью проблемы не решит.
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Газзаев выразил обеспокоенность из-за слабой игры ЦСКА

Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев выразил обеспокоенность из-за слабой игры ЦСКА в четвертьфинале Олимп - Кубка России.
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Транспорт

В Благовещенске снова решили строить виадук через железную дорогу

Амур.инфо 03:52
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки

Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
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Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
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Индия запустит новую лунную миссию в 2021 году

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит к Луне третью миссию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года, сообщил министр Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли.
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Черчесов раскрыл свое главное пожелание перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем главном пожелании перед чемпионатом Европы 2020 года.
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Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
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Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
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Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию

Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
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Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию

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Презентован Renault Duster новой генерации

Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, добрался до Южной Америки.
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В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
РИА Новости 00:44
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Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев жестко раскритиковал наставника "Спартака" Доменико Тедеско за поведение перед тренером московского ЦСКА Виктором Гончаренко по окончании четвертьфинала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 03:51
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