Общество
Neva.TodayВ России пересмотрят регулирование оборота оружия
Сегодня, 5 марта, стало известно, что правительство премьер-министра Михаила Мишустина решило пересмотреть сферу оборота оружия в России. Как пишут "Ведомости", это делается в пользу бизнеса. Предприниматели рассчитывают на рост оборотов на внутреннем рынке.
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с чего всё началось
К 41 действовавшей рабочей группе добавились две – оборот оружия и транспортная безопасность, говорится на профильном сайте.Ведомостивчера в 15:55
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Ружья как алкоголь. Общественники поддержали пересмотр правил оборота оружия
Национальная служба новостей03:36
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Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Общество
В Швейцарии подтвержден первый случай смерти от коронавируса
Первый смертельный случай у больного коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии. Об этом 5 марта сообщает новостной портал Nau.ch.
Политика
Песков рассказал об «информационных провокациях» в России во время ЧС
Россия в ситуациях с элементами ЧС сталкивается с «информационными провокациями» и «диверсиями», всё это происходит из-за рубежа.
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке подменных iPhone из-за коронавируса
Apple предупредила сотрудников технической поддержки в магазинах, что в ближайшее время могут быть проблемы с поставкой новых iPhone на замену поврежденных гаджетов, пишет Bloomberg.
Политика
Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск к заместителю главы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Энгину Озкочу, требуя от него компенсации за оскорбление.
Происшествия
«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму, сообщил источник в авиационных службах.
Армия и оружие
США нанесли авиаудар по талибам после мирного соглашения
Политика
В Кремле прокомментировали поправку о народе к Конституции
Крашенинников разъяснил поправку к Конституции с упоминанием Бога "Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", – ответил Песков на вопрос журналистов, добавив, что в предлагаемой статье речь также идет о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
Музыка
Критик Рудченко: Новая песня Бузовой не станет хитом
Происшествия
Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Здоровье
В России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
Музыка
Савичева оценила участие Little Big в Евровидении
Российская певица Юлия Савичева поддержала в твиттере выбор группы Little Big в качестве представителя России на Евровидении.
Спорт
FIS может исключить марафон в Хольменколлене из календаря соревнований
Международная федерация лыжного спорта рассматривает возможность исключения традиционного марафона в Хольменколлене (Норвегия) из календаря соревнований, сообщает VG.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента.
Авто
Новый концептуальный электрокар Hyundai Prophecy не оправдал ожиданий
Новый концептуальный электрокар не оправдал ожиданий, хотя и представляет собой средоточие современных наработок.
Политика
Депутат Рады рассказал о встрече с новым премьером Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал встречу с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Происшествия
ФСБ задержала в Ростове вербовщика террористов
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.