Общество

Neva.TodayNeva.TodayВ России пересмотрят регулирование оборота оружия

Сегодня, 5 марта, стало известно, что правительство премьер-министра Михаила Мишустина решило пересмотреть сферу оборота оружия в России. Как пишут "Ведомости", это делается в пользу бизнеса. Предприниматели рассчитывают на рост оборотов на внутреннем рынке.
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с чего всё началось

Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия

К 41 действовавшей рабочей группе добавились две – оборот оружия и транспортная безопасность, говорится на профильном сайте.
Ведомостивчера в 15:55

Подробнее о событии

Ружья как алкоголь. Общественники поддержали пересмотр правил оборота оружия

Национальная служба новостей03:36

Правительство намерено пересмотреть регулирование оборота оружия

Финмаркет00:50

Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия

Ведомостивчера в 15:55

В России пересмотрят регулирование оборота оружия. Об этом попросил бизнес

Фонтанка.Рувчера в 23:22

Регулирование оборота оружия в России задумали пересмотреть

Lenta.ruвчера в 21:07

Созданы группы по «регуляторной гильотине» в сфере оружия и транспортной безопасности

ТАССвчера в 17:22

В России пересмотрят регулирование оборота оружия

Neva.Todayвчера в 23:29
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
REGNUM 05:36
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Общество

В Швейцарии подтвержден первый случай смерти от коронавируса

Первый смертельный случай у больного коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии. Об этом 5 марта сообщает новостной портал Nau.ch.
REGNUM 04:50
Политика

Песков рассказал об «информационных провокациях» в России во время ЧС

Россия в ситуациях с элементами ЧС сталкивается с «информационными провокациями» и «диверсиями», всё это происходит из-за рубежа.
RT на русском 04:38
Гаджеты

Apple предупредила о нехватке подменных iPhone из-за коронавируса

Apple предупредила сотрудников технической поддержки в магазинах, что в ближайшее время могут быть проблемы с поставкой новых iPhone на замену поврежденных гаджетов, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ 04:24
Политика

Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск к заместителю главы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Энгину Озкочу, требуя от него компенсации за оскорбление.
РИА Новости 02:45
Происшествия

«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму, сообщил источник в авиационных службах.
Взгляд.ру 04:13
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам после мирного соглашения

Новые Известия вчера в 05:56
Политика

В Кремле прокомментировали поправку о народе к Конституции

Крашенинников разъяснил поправку к Конституции с упоминанием Бога "Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", – ответил Песков на вопрос журналистов, добавив, что в предлагаемой статье речь также идет о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
Право.ру вчера в 06:26
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

РИА Новости 01:50
Музыка

Критик Рудченко: Новая песня Бузовой не станет хитом

РИАМО вчера в 12:20
Происшествия

Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве

RT на русском 03:49
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
BFM.ru вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета 05:31
Энергетика

Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
ТАСС вчера в 11:25
Здоровье

В России выявлен новый случай коронавируса

В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
BFM.ru 03:24
Музыка

Савичева оценила участие Little Big в Евровидении

Российская певица Юлия Савичева поддержала в твиттере выбор группы Little Big в качестве представителя России на Евровидении.
РИА Новости 03 марта в 01:06
Спорт

FIS может исключить марафон в Хольменколлене из календаря соревнований

Международная федерация лыжного спорта рассматривает возможность исключения традиционного марафона в Хольменколлене (Норвегия) из календаря соревнований, сообщает VG.
Чемпионат вчера в 03:52
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Общество

ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента.
RT на русском 05:22
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Биатлон

Глазырина стала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в Белоруссии

РИА Новости 04:18
Авто

Новый концептуальный электрокар Hyundai Prophecy не оправдал ожиданий

Новый концептуальный электрокар не оправдал ожиданий, хотя и представляет собой средоточие современных наработок.
Актуальные Новости 03 марта в 06:07
Политика

Депутат Рады рассказал о встрече с новым премьером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал встречу с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Взгляд.ру 05:25
Происшествия

ФСБ задержала в Ростове вербовщика террористов

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:36
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Общество

В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Известия 04:28
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