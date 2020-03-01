Общество
РИА НовостиВ России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Читать в источнике
Оценить924
с чего всё началось
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.Известиявчера в 11:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутаты Госдумы поддержали пересмотр стоимости отопления из-за теплой зимы
Московский Комсомолецвчера в 17:25
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:29, Ашберн
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
Экономика
Российские банки сократили выдачу кредитных карт
В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Общество
В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Происшествия
В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»
Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
У православных христиан начинается Великий пост
Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
Происшествия
В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке
СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Общество
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Армия и оружие
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Происшествия
В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляниях
Общество
Вильфанд пообещал россиянам аномально теплый март
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в марте практически на всей территории страны температура воздуха будет превышать норму.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму
Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Энергетика
Нефть Brent подорожала на 3,16%
Цена фьючерса нефти WTI (Light Sweet) увеличивается на 3,01% - до $46,15 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:39 мск.
Общество
Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили
Компания—производитель люксовых автомобилей Aurus собрала более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью «РИА Новости».
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Политика
Пит Буттиджич подтвердил, что выходит из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бизнесмена
В Екатеринбурге бывший топ-менеджер четвёртой овощебазы Иван Обухов получил три пулевых ранения.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
Общество
Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге
Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».