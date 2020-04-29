Общество
ИнтерфаксВ России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond
Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
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с чего всё началось
Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.РБК01:00
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RT на русском 10:46
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Политика
Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
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Газета.Ru вчера в 02:57
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РБК 05:58
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Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
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Минздрав Украины предупредил о вспышке туберкулеза в стране
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке туберкулеза в стране, передает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 08:08
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Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить.
Astera вчера в 04:24
Общество
С 1 мая в Омске откроют парикмахерские и прачечные. Но не все
При условии строгого соблюдения всех правил с 1 мая смогут открыться парикмахерские, прачечные и химчистки, если они располагаются в отдельно стоящих зданиях или имеют отдельный вход.
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Бывший солист российский рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов попал в больницу.
Lenta.ru 11:41
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
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Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
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Московский Комсомолец 11:30
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