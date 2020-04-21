Экономика
Оka.fmВ России перестанут производить целый ряд популярных дешевых лекарств
Речь идет о таких ходовых препаратах, как парацетамол, ибупрофен и димедрол. Крупнейшие фармацевтические компании России планируют отказаться от производства целого ряда жизненно-важных препаратов - об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъ20 апреля в 18:42
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Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств
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