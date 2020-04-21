Экономика

Оka.fmОka.fmВ России перестанут производить целый ряд популярных дешевых лекарств

Речь идет о таких ходовых препаратах, как парацетамол, ибупрофен и димедрол. Крупнейшие фармацевтические компании России планируют отказаться от производства целого ряда жизненно-важных препаратов - об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъ20 апреля в 18:42

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В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

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URA.Ru20 апреля в 20:46

Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

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Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

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Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК21 апреля в 03:20

«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Телеканал 360°20 апреля в 23:03

Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены

Эхо Москвы21 апреля в 10:03
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
Общество

Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса

Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
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В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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Наука

Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна

Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 вчера в 14:01
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
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В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
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Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
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Здоровье

Число больных коронавирусом на Ямале возросло до 243 человек

В Ямальском районе заразились 74 человека, в Ноябрьске коронавирус подтвержден у 14 вахтовиков из Якутии.
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Киберспорт

Black Mesa неожиданно стала одной из самых продаваемых игр Steam

ИА Красная Весна вчера в 17:41
Культура

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что готова пообщаться в ходе онлайн-конференции с критиками сериала «Зулейха открывает глаза», в котором рассказывается о судьбе раскулаченных крестьян в Татарстане.
РБК 01:09
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Происшествия

Планировавший нападение в Тюмени пройдёт психиатрическую экспертизу

Суд в Тюменской области направил в психиатрический стационар подозреваемого в подготовке нападения на школу.
RT на русском 04:47
Здоровье

О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 вчера в 01:40
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Здоровье

Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.
РИА Новости 03:41
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Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
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Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
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Кино

Disney работает над женским сериалом на основе «Звёздных войн»

REGNUM 01:01
Общество

Владелец S7 сообщил о заморозке проекта «Морской старт»

Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о заморозке проекта «Морской старт», который предусматривал запуск ракет-носителей с плавучей платформы в Тихом океане.
РБК 03:16
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Энергетика

Bloomberg: У США возникли новые проблемы с нефтью

У США возникли новые проблемы с нефтью: у западного побережья скопилось множество нефтяных танкеров, общий объем нефти которых более 20 миллионов баррелей, которые некуда девать.
МонаВиста вчера в 14:24
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Космос

Составлена первая комплексная геологическая карта Луны

Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
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Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
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Общество

В России выявили 4774 случая заражения коронавирусом

За сутки в 81 российском регионе выявили 4774 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:33
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Политика

Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса

Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости вчера в 02:33
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Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
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Кино

Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07
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Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
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