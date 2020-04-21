Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

с чего всё началось

Семь российских фармацевтических компаний оповестили Министерство промышленности и торговли, что могут прекратить выпуск нескольких десятков жизненно важных лекарственных препаратов из-за его нерентабельности.

В России могут прекратить производство жизненно важных лекарств

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