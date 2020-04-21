Экономика
РидусВ России могут прекратить производство жизненно важных лекарств
Семь российских фармацевтических компаний оповестили Министерство промышленности и торговли, что могут прекратить выпуск нескольких десятков жизненно важных лекарственных препаратов из-за его нерентабельности.
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с чего всё началось
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).Коммерсантъ20 апреля в 18:42
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Некоторые лекарства в России могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
Эхо Москвы21 апреля в 10:03
Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств
URA.Ru20 апреля в 20:46
Некоторые лекарства могут перестать выпускать из-за ограничения максимальной цены
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