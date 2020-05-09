Коронавирус
REGNUMВ России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Речь идёт, в частности, о небольших магазинах одежды и обуви, где между посетителями будет сохраняться дистанция. Это магазины с площадью торгового зала не более 400 метров.
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Небольшие магазины одежды и обуви заработают на первом этапе снятия ограничений
Российская газетавчера в 11:02
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Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Шоу-бизнес
Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников
Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
ФАН вчера в 14:15
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08 мая в 08:46
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Единоборства
Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна
Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Единоборства
Уайт надеется, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится летом
Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.
RT на русском 02:24
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
Из Италии на родину вернулись российские военные
REGNUM 08 мая в 21:51
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика
В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов
К 75-летию окончания Второй мировой войны Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) опубликовал перехваченные незадолго до окончания войны сообщения нацистов.
Известия вчера в 22:14
Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском вчера в 13:56
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки
Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:40
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ вчера в 09:13
Происшествия
Один человек погиб в Ленобласти после столкновения автомобиля с лосем
В результате ДТП погиб водитель автомобиля, еще три человека получили травмы средние и тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали.
REGNUM вчера в 20:55
Общество
В Москве уточнили правила ношения маски и перчаток
Данчиков уточнил, что формально сейчас в указе мэра Москвы есть требование о ношении масок только общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте.
Lenta.ru вчера в 15:34
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Наука
Найдено противоядие от укусов гадюк
Специалисты нашли более простой путь решения проблемы, так как они обнаружили уже существующее средство, способное в перспективе стать противоядием от укусов гадюк.
Anonsens вчера в 07:41
Здоровье
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
Еще 1011 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, число выздоровевших достигло 13 790 человек, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:44