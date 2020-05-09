Речь идёт, в частности, о небольших магазинах одежды и обуви, где между посетителями будет сохраняться дистанция. Это магазины с площадью торгового зала не более 400 метров.

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

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