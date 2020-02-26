Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России пивовары просят ужесточить требования к составу пива

Эксперты организации считают, что нужно закрепить для изготовителей возможность заменять зерном только до 20% солода. При этом будущий технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предусматривает замену 50% солода.
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с чего всё началось

Пивовары просят ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
Ведомостивчера в 16:41

Подробнее о событии

Союз пивоваров РФ попросил не повышать норму заменяемого солода в пиве

Интерфаксвчера в 17:20

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

RT на русскомвчера в 21:12

Производители пива попросили ужесточить требования к его составу

РБКвчера в 18:38

Союз пивоваров попросил не менять требования по содержанию солода

РИА Новостивчера в 21:29

Российские пивовары просят Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве

ТАССвчера в 17:10

Пивовары просят ужесточить требования к составу пива

Ведомостивчера в 16:41

Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Коммерсантъвчера в 16:40
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Общество

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Политика

В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции

В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Газета.Ru 01:46
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму

Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
RT на русском 03:23
Теннис

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В 1/4 финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Хачанов сразится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Филиппом Кольщрайбером.
GoTennis.ru вчера в 09:35
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек и составил 71,68 рубля.
RT на русском 02:02
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Газета.Ru 02:20
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк улучшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 63,8 рубля за доллар с декабрьской оценки в 64,5 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка.
ПРАЙМ 03:17
Происшествия

Десятилетняя девочка сломала позвоночник в российской школе

По информации портала, десятилетняя девочка получила травму от падения с высоты собственного роста.
Lenta.ru 04:14
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Гаджеты

В камере Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружили серьезные проблемы

iXBT.com 02:19
Политика

Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова

Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
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Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

Российская газета 02:17
Экономика

Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель на Невском проспекте

Банк «Санкт-Петербург» подал иски о банкротстве АО «Талион» и его «дочки» ЗАО «Елисеев Палас Отель», которые контролирует бизнесмен Александр Ебралидзе.
РБК Санкт-Петербург 04:06
Общество

Белоруссия променяла российскую нефть на азербайджанскую

Ранее в феврале сообщалось, что белорусский «Белнефтехим» договорился с азербайджанской Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти.
Lenta.ru 04:16
Здоровье

Средняя зарплата курских врачей составляет 57 тысяч

Сообщается, что рост базовых окладов для врачей составил 19,2%, для среднего медперсонала - на 5,5%. В 2019 году бюджет отрасли здравоохранения в Курской области составил более 18,5 миллиардов рублей - это на 15% больше, чем в 2018 году.
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Коллеги Влада Листьева написали анонимно имя предполагаемого убийцы

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Хоккей

Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ в Восточной конференции

Все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции определились после победы екатеринбургского «Автомобилиста» над омским «Авангардом».
Известия 25 февраля в 16:54
Игры

Подписчики PS Plus бесплатно получат ремейк Shadow Of The Colossus

В марте подписчики PS Plus бесплатно получат две игры: Sonic Forces и ремейк Shadow Of The Colossus.
REGNUM 02:48
Биатлон

Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону

RT на русском вчера в 10:28
Происшествия

Курганец осуждён за призывы к уничтожению чиновников

Следствием и судом установлено, что курганец публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы с призывами к насилию в отношении представителей федеральных органов госвласти и правительства Курганской области из мести.
REGNUM 01:45
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.
РИА Новости 02:09
Происшествия

Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России

Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Секрет фирмы вчера в 09:45
Политика

Зеленский введет День сопротивления Крыма российской оккупации

Выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве, он заявил, что этот день ежегодно будет праздноваться 26 февраля.
РЕН ТВ вчера в 05:07
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
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