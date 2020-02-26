Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.

с чего всё началось

Эксперты организации считают, что нужно закрепить для изготовителей возможность заменять зерном только до 20% солода. При этом будущий технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предусматривает замену 50% солода.

В России пивовары просят ужесточить требования к составу пива

Политика В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.

Теннис Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В 1/4 финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Хачанов сразится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Филиппом Кольщрайбером.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек и составил 71,68 рубля.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Энергетика CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 63,8 рубля за доллар с декабрьской оценки в 64,5 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Общество Белоруссия променяла российскую нефть на азербайджанскую Ранее в феврале сообщалось, что белорусский «Белнефтехим» договорился с азербайджанской Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти.

Здоровье Средняя зарплата курских врачей составляет 57 тысяч Сообщается, что рост базовых окладов для врачей составил 19,2%, для среднего медперсонала - на 5,5%. В 2019 году бюджет отрасли здравоохранения в Курской области составил более 18,5 миллиардов рублей - это на 15% больше, чем в 2018 году.

Происшествия Курганец осуждён за призывы к уничтожению чиновников Следствием и судом установлено, что курганец публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы с призывами к насилию в отношении представителей федеральных органов госвласти и правительства Курганской области из мести.

Происшествия Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.

Происшествия Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.