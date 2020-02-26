Общество
RuNews24.ruВ России пивовары просят ужесточить требования к составу пива
Эксперты организации считают, что нужно закрепить для изготовителей возможность заменять зерном только до 20% солода. При этом будущий технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предусматривает замену 50% солода.
Читать в источнике
Оценить285
с чего всё началось
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.Ведомостивчера в 16:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:40, Ашберн
Общество
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Политика
В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции
В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Теннис
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В 1/4 финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Хачанов сразится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Филиппом Кольщрайбером.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек и составил 71,68 рубля.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк улучшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 63,8 рубля за доллар с декабрьской оценки в 64,5 рубля, следует из материалов крупнейшего российского банка.
Происшествия
Десятилетняя девочка сломала позвоночник в российской школе
По информации портала, десятилетняя девочка получила травму от падения с высоты собственного роста.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель на Невском проспекте
Банк «Санкт-Петербург» подал иски о банкротстве АО «Талион» и его «дочки» ЗАО «Елисеев Палас Отель», которые контролирует бизнесмен Александр Ебралидзе.
Общество
Белоруссия променяла российскую нефть на азербайджанскую
Ранее в феврале сообщалось, что белорусский «Белнефтехим» договорился с азербайджанской Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти.
Здоровье
Средняя зарплата курских врачей составляет 57 тысяч
Сообщается, что рост базовых окладов для врачей составил 19,2%, для среднего медперсонала - на 5,5%. В 2019 году бюджет отрасли здравоохранения в Курской области составил более 18,5 миллиардов рублей - это на 15% больше, чем в 2018 году.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали анонимно имя предполагаемого убийцы
Хоккей
Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ в Восточной конференции
Все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции определились после победы екатеринбургского «Автомобилиста» над омским «Авангардом».
Игры
Подписчики PS Plus бесплатно получат ремейк Shadow Of The Colossus
В марте подписчики PS Plus бесплатно получат две игры: Sonic Forces и ремейк Shadow Of The Colossus.
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Происшествия
Курганец осуждён за призывы к уничтожению чиновников
Следствием и судом установлено, что курганец публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы с призывами к насилию в отношении представителей федеральных органов госвласти и правительства Курганской области из мести.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.
Происшествия
Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России
Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Политика
Зеленский введет День сопротивления Крыма российской оккупации
Выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве, он заявил, что этот день ежегодно будет праздноваться 26 февраля.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.