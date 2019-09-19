Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.

с чего всё началось

По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

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