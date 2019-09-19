Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации.
Коммерсантъвчера в 18:03

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«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

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СМИ сообщили о предложении дать должникам возможность избежать суда

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URA.Ruвчера в 20:10
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:47, Вашингтон
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