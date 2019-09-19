Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.

с чего всё началось

По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

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