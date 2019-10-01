Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы. Проект бюджета был внесен правительством в Госдуму 30 сентября.

с чего всё началось

Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство. Соответствующая идея отражена в сопроводительных документах, подготовленных Минэкономразвития к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова снова стала мамой Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.

Музыка Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.

Политика Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Здоровье Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».

Финансы Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Политика Лукашенко: государства ЕАЭС утвердили концепцию общего финрынка Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета утвердили концепцию общего финансового рынка.

Политика Спикер Рады планирует покинуть пост главы партии «Слуга народа» Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что намерен покинуть пост главы пропрезидентской партии "Слуга народа".

Экономика Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.

Общество Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Происшествия Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.

Общество Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Здоровье В Подмосковье родился мальчик весом 5,5 килограмма В подмосковной Балашихе родился мальчик весом 5,5 килограмма, он отлично себя чувствует и уже уехал с мамой домой, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Гаджеты Раскрыты характеристики и цена смартфона Redmi 8 Китайский оператор China Telecom опубликовал на своём сайте характеристики смартфона Redmi 8. Итак, Redmi 8 будет работать на базе процессора Snapdragon 439 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Экономика ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).