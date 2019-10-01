Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России планируют изменить правила получения гражданства

Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство. Соответствующая идея отражена в сопроводительных документах, подготовленных Минэкономразвития к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось

Власти изменят правила предоставления российского гражданства

Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы. Проект бюджета был внесен правительством в Госдуму 30 сентября.
РБК03:03

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В России планируют изменить правила получения гражданства

РИА Новости08:05

Иностранцам могут разрешить оставлять первое гражданство при получении паспорта РФ

Говорит Москва03:57

В России захотели разрешить двойное гражданство

Московский Комсомолец05:11

Власти намерены смягчить правила предоставления российского гражданства

Эхо Москвы05:32

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Rambler News Service04:24

Правила предоставления российского гражданства изменятся

News.ru06:20

Власти изменят правила предоставления российского гражданства

РБК03:03
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Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

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Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова снова стала мамой

Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.
Медпульс 07:51
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

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Известия 08:01
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Вести.Ru вчера в 21:43
Здоровье

Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина

Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».
RT на русском 05:27
Финансы

Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.
Газета.Ru 01:45
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Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Армия и оружие

В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Коммерсантъ 01:33
Политика

Лукашенко: государства ЕАЭС утвердили концепцию общего финрынка

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета утвердили концепцию общего финансового рынка.
Дума ТВ 08:49
Политика

Спикер Рады планирует покинуть пост главы партии «Слуга народа»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что намерен покинуть пост главы пропрезидентской партии "Слуга народа".
Газета.Ru 07:10
Экономика

Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей

Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.
Газета.Ru 03:31
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

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РБК вчера в 01:01
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

REGNUM 06:15
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Общество

Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
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Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания

iReactor вчера в 16:40
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Здоровье

В Подмосковье родился мальчик весом 5,5 килограмма

В подмосковной Балашихе родился мальчик весом 5,5 килограмма, он отлично себя чувствует и уже уехал с мамой домой, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
РИА Новости 08:11
Гаджеты

Раскрыты характеристики и цена смартфона Redmi 8

Китайский оператор China Telecom опубликовал на своём сайте характеристики смартфона Redmi 8. Итак, Redmi 8 будет работать на базе процессора Snapdragon 439 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.
ITZine.ru 07:11
Экономика

ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.
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Состоялся релиз Call of Duty: Mobile

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Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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Политика

Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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