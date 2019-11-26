В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» Минсельхоз внесет в Госдуму до конца года.

с чего всё началось

В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года.

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