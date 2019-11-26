Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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Владимир Бурматов
В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года.
— Владимир Бурматов, российский политикDaily Storm 01:49
с чего всё началось

Штрих-кот: Минсельхоз готовит систему идентификации домашних животных

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» Минсельхоз внесет в Госдуму до конца года.
Известиявчера в 16:01

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Газета.Ru01:54

Новые правила маркировки: в России пересчитают всех домашних животных

РЕН ТВвчера в 23:59

СМИ назвали сроки внесения в Госдуму законопроекта о маркировке животных

РБКвчера в 22:30

В России могут ввести маркировку домашних животных

RT на русскомвчера в 21:17

«Известия»: законопроект о маркировке домашних животных внесут в Госдуму до конца года

ТАССвчера в 20:43

В России начнут маркировать домашних животных

Говорит Москвавчера в 16:01

Штрих-кот: Минсельхоз готовит систему идентификации домашних животных

Известиявчера в 16:01
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Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Известия вчера в 03:50
Происшествия

Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании

Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
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РИА Новости вчера в 16:35
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В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия

В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина

Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
REGNUM 00:59
Футбол

Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
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НПВП от боли при артрите, связанны с повышенным риском заболевания клапанов сердца

Пациенты с артритом часто используют целекоксиб, нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) для облегчения отека и боли.
MedikForum.ru 01:38
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 11:25
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Известия вчера в 16:30
Общество

К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области.
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Технологии

Huawei обещает уникальные наушники

Huawei FreeBuds 3 Недавно компания выпустила новые полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3, которые построена на базе чипа Kirin A1.
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Наука

Семенная жидкость помогает мухам улучшить память

Французские ученые из Национального центра научных исследований определили, что у «влюбленных» самок мух дрозофил улучшается память.
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Политика

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
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Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 09:59
Энергетика

Нефть готовится к «прорыву» отметки $64

Сегодня, 26 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $63,60 за баррель.
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Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье

Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
Газета.Ru 01:24
Армия и оружие

В Турции начались тесты радаров С-400

Целью тестирования называется проверка связи между самолетами и системами ПВО.Газета отмечает, что ввод в эксплуатацию С-400 максимально обострит кризис в отношениях между Турцией и США.
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Медведев отправил в отставку главу российского мусорного оператора

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева.
Tomsk.Ru вчера в 05:00
Энергетика

Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Известия вчера в 08:40
Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости вчера в 08:02
Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Газета.Ru вчера в 20:58
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости вчера в 12:17
Игры

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Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
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Музыка

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Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero, передает ТАСС.
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Общество

Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
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Политика

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии

Новый робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" прошел государственные испытания, и в 2020 году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
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Гаджеты

Яблочный ноябрь: из чего состоит онлайн-кинотеатр Apple TV+

С 1 ноября всем владельцам Macbook, iPad и iPhone более чем в 100 странах мира стал доступен «домашний» стриминговый сервис AppleTV+, анонс которого состоялся весной.
РБК 17 ноября в 19:02
Наука

Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Naked Science 21 ноября в 08:44
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