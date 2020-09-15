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В России планируют обсудить введение почасового МРОТ

В России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

В России обсудят введение минимальной почасовой зарплаты

РБК21:58
RT на русском

В России планируют обсудить введение почасового МРОТ

RT на русском21:28
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату

Lenta.ru19:13
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Газета.Ru18:52
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБКвчера в 12:17
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В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях", — передает "РИА Новости" слова Пескова.
Реальное времявчера в 16:43
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Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ruвчера в 10:50
12

Хакасский театр тепло встретили в Калмыкии

Творческую делегацию из Хакасии возглавляют заместитель министра культуры Республики Хакасия Лариса Киштеева, директор Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» Ирина Чустугешева и художественный руководитель коллектива народный артист Хакасии Валерий Топоев.
Хакасиявчера в 06:21

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 08:10
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