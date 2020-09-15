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В России планируют обсудить введение почасового МРОТ

В России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
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РБК

В России обсудят введение минимальной почасовой зарплаты

РБК21:58
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Газета.Ru18:52
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату

Lenta.ru19:13
RT на русском

В России планируют обсудить введение почасового МРОТ

RT на русском21:28
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Внешность серийной версии кросса Nissan Magnite рассекретили

Серийный Magnite практически сохранил дизайн прототипа, разве что бамперы обзавелись более простым видом (задний остался без декоративных серебристых «бумерангов» и «прямоугольников»), кроме того, фары, наверняка, получили иное оснащение.
CarsWeek.ru17:28

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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