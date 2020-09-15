В России планируют обсудить введение почасового МРОТ
Смотрите также
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
Путин: Россия предоставит Беларуси госкредит в размере $1,5 млрд
Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил
Второй горняк найден погибшим после обрушения на шахте в Кузбассе
Минтранс предложил ограничить движение электросамокатов
В Красноярске на Тельмана перекопали тротуары
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
США еще не возобновили испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca
Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками
В Удмуртии в результате ДТП погибли шесть человек
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
В России планируют обсудить введение почасового МРОТ
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
«Зенит» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
National Interest предупредил об серьезной угрозе для США в Арктике
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
В России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.В источнике
С чего всё началось
Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа
В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии