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В России планируют обсудить введение почасового МРОТ

В России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.В источнике
С чего всё началось
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

В России может быть введено понятие «минимального размера часовой ставки». Пункт об обсуждении этого вопроса включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.
Известия17:01
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RT на русском

В России планируют обсудить введение почасового МРОТ

RT на русском21:28
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Газета.Ru18:52
РЕН ТВ

В России предложили ввести минимальную зарплату в час

РЕН ТВ17:26
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату

Lenta.ru19:13

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Лавров возмущен версией о спасшем Навального счастливом случае

Как сообщает телеканал RTVI, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с критикой в адрес статьи немецкой газеты Die Zeit, обсуждающую "череду счастливых случайностей", спасших оппозиционера Алексея Навального.
Московский Комсомолецвчера в 16:27
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На Алтае начались съемки военной драмы «Бансу»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 11 сентября в живописном селе Акташ на Алтае начались съемки масштабной военной драмы «Бансу» по одноименной книге Ильи Бояшова, сообщает пресс-служба компании 1-2-3 Production.
Кинобизнес сегоднявчера в 04:29

В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
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