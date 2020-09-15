В России планируют обсудить введение почасового МРОТ
В России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.В источнике
С чего всё началось
В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
В России может быть введено понятие «минимального размера часовой ставки». Пункт об обсуждении этого вопроса включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.
Известия17:01
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