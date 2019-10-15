Экономика

Областная газетаОбластная газетаВ России хотят отменить «банковский роуминг» за переводы по стране

В России хотят отменить "банковский роуминг" за переводы по стране. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Документ был разработан в Правительстве РФ, речь в нём идёт о межрегиональных денежных переводах внутри одного банка.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»

Коммерсантъ15 октября в 05:20

Банковские переводы сделают доступнее для россиян

Lenta.ru15 октября в 09:17

В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за «банковский роуминг»

Российская газета15 октября в 05:52

Банки компенсируют отмену комиссий платой за допуслуги

Саминвесторвчера в 08:07

Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны

KrasnodarMedia14 октября в 01:15

Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны

AmurMedia.ru14 октября в 01:15

Трансфертные войны-2024: за премьерские амбиции Медведев наказал Грефа рублем, точнее, миллиардами

Ваши новости13 октября в 21:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Вести.Ru вчера в 12:34
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Космос

Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта

Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
ТАСС 15 октября в 19:22
Здоровье

Чеснок очень положительно влияет на здоровье человека

HotGeo вчера в 15:14
Единоборства

Боксер умер после полученной на ринге травмы

В июле с разницей в несколько дней от травм головы, полученных во время поединков, скончались сразу два боксера - россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян.
Российская газета 00:01
Культура

Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»

Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:41
Общество

Появилась информация о возможном отказе Вьетнама от зерна из России

Чиновники Вьетнама сообщают о пяти подобных случаях и выражают опасения, что прежние поставки также были с сорняком.
Взгляд.ру вчера в 16:56
Здоровье

В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18
Хоккей

Тарасенко оперся на кресло Трампа во время фотосъемки в Белом доме

Газета.Ru вчера в 13:12
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости вчера в 18:50
Спорт

Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт вчера в 13:07
Общество

Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России

Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Известия вчера в 22:03
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Общество

«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Происшествия

Легковушка попала под поезд на Сахалине

REGNUM вчера в 22:19
Экономика

Число россиян с просроченными микрозаймами за год выросло на четверть

Число российских заемщиков с просроченной более чем на 90 дней задолженностью перед микрофинансовыми организациями (МФО) на конец сентября составило 3,5-4 млн человек - это на 25% больше, чем годом ранее.
ТАСС вчера в 20:05
Армия и оружие

«Акт устрашения». США готовят рекордную переброску войск к границам Беларуси и России

В ходе совета глав государств СНГ 11 октября президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обратили внимание коллег на важность вопросов региональной безопасности.
Евразия.Эксперт вчера в 17:58
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» впервые применит оружие в 2020 году

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" впервые применит оружие во время испытаний в 2020 году.
Инфорос вчера в 03:38
Происшествия

Минобороны взыскало с военного инструктора 12 млн за разбитый самолет

СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 10:18
Происшествия

Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда

В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.
Газета.Ru вчера в 07:44
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru вчера в 10:14
Авто

Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

Rusargument вчера в 04:08
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости 15 октября в 12:28
Общество

В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер

REGNUM 14 октября в 04:37
Шоу-бизнес

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Политика

Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Экономика

Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу

Корпорация «Российский учебник» была создана в 2017 году. В нее вошли издательства «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Астрель».
РБК вчера в 23:52
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное