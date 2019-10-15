Экономика
Вести.RuВ России планируют отменить «банковский роуминг»
Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны
SakhalinMedia.ru14 октября в 01:15
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Российская газета15 октября в 05:52
Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны
AmurMedia.ru14 октября в 01:15
Трансфертные войны-2024: за премьерские амбиции Медведев наказал Грефа рублем, точнее, миллиардами
Ваши новости13 октября в 21:01
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Единоборства
Американский боксер скончался после полученной на ринге травмы
Боксер Патрик Дэй умер в США из-за черепно-мозговой травмы, полученной на ринге в ходе боя с Чарльзом Конвеллом в Чикаго.
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Политика
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Авто
На новых автомобилях запретят ездить без номеров
С 1 января 2020 года в России запретят ездить на новых автомобилях по дорогам общего пользования без госномеров.
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Общество
Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре
Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Гаджеты
Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса
Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
Экономика
Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество
Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.
Авто
Обновленный Renault Captur добрался до дилеров
Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина высказалась о романе с Максимом Фадеевым
В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» ведущая решила во что бы то ни стало получить правдивый ответ на вопрос, действительно ли продюсер Максим Фадеев и его подопечная Оля Серябкина не первый год скрывают свои отношения.
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Авто
Износ флеш-памяти убивает электромобили Tesla
В истории электромобилей Tesla, похоже, тоже наступает этот момент.
Экономика
Крупные банки начнут оказывать госуслуги со следующего года
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Футбол
Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели
Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Экономика
Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
Политика
Трамп попросил Эрдогана не становиться дьяволом
Отмечается, что письмо датировано 9-м октября, и в нем Трамп предлагает «хорошую сделку», поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а президент США не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики.
Общество
Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России
Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Происшествия
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
Шоу-бизнес
Лолита решилась на развод с мужем
Армия и оружие