Экономика

Вести.RuВести.RuВ России планируют отменить «банковский роуминг»

Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект.
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Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны

SakhalinMedia.ru14 октября в 01:15

Банковские переводы сделают доступнее для россиян

Lenta.ru15 октября в 09:17

В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за «банковский роуминг»

Российская газета15 октября в 05:52

В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»

Коммерсантъ15 октября в 05:20

Банки компенсируют отмену комиссий платой за допуслуги

Саминвесторвчера в 08:07

Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны

AmurMedia.ru14 октября в 01:15

Трансфертные войны-2024: за премьерские амбиции Медведев наказал Грефа рублем, точнее, миллиардами

Ваши новости13 октября в 21:01
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Единоборства

Американский боксер скончался после полученной на ринге травмы

Боксер Патрик Дэй умер в США из-за черепно-мозговой травмы, полученной на ринге в ходе боя с Чарльзом Конвеллом в Чикаго.
Аргументы и Факты вчера в 21:29
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости вчера в 18:50
Политика

Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Авто

На новых автомобилях запретят ездить без номеров

С 1 января 2020 года в России запретят ездить на новых автомобилях по дорогам общего пользования без госномеров.
Автоновости дня 15 октября в 03:42
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Общество

Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре

Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт вчера в 07:00
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Телепрограмма 14 октября в 11:36
Гаджеты

Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса

Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru вчера в 06:37
Экономика

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Авто

Обновленный Renault Captur добрался до дилеров

Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Новые автомобили 15 октября в 23:56
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина высказалась о романе с Максимом Фадеевым

В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» ведущая решила во что бы то ни стало получить правдивый ответ на вопрос, действительно ли продюсер Максим Фадеев и его подопечная Оля Серябкина не первый год скрывают свои отношения.
Wday.ru вчера в 10:59
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Авто

Износ флеш-памяти убивает электромобили Tesla

В истории электромобилей Tesla, похоже, тоже наступает этот момент.
iXBT.com вчера в 03:47
Экономика

Крупные банки начнут оказывать госуслуги со следующего года

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Футбол

Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Вести.Ru вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Экономика

Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
РБК вчера в 17:00
Политика

Трамп попросил Эрдогана не становиться дьяволом

Отмечается, что письмо датировано 9-м октября, и в нем Трамп предлагает «хорошую сделку», поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а президент США не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики.
Известия вчера в 22:18
Общество

Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России

Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Известия вчера в 22:03
Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат вчера в 11:44
Технологии

Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.
3DNews 15 октября в 15:21
Экономика

В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service вчера в 05:30
Авто

В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos

В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня 15 октября в 09:29
Происшествия

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
Москва 24 вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Лолита решилась на развод с мужем

Bimru.ru вчера в 21:23
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Известия вчера в 22:48
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