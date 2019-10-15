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Происшествия Задержан вице-губернатор Тамбовской области Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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