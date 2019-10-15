Экономика
Вести.RuВ России планируют отменить «банковский роуминг»
Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект.
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Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны
AmurMedia.ru14 октября в 01:15
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Российская газета15 октября в 05:52
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Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
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Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
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«Милан» понес рекордные убытки по итогам прошлого сезона
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Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Здоровье
Минздрав сообщил об увеличении средней продолжительности жизни россиян
«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года, в среднем — на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.
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Происшествия
В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела несовершеннолетней в школе Новосибирска, сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.
ТАСС 01:18
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия
Поезд разорвал на части иномарку на Сахалине
Поезд въехал в иномарку и разорвал ее на части у села Костромского на Сахалине.
Газета.Ru 00:13
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Люди предпенсионного возраста пожаловались в Роструд на увольнения
В сентябре прошлого года Госдума приняла закон о наказании за увольнение или отказ нанимать людей предпенсионного возраста.
Говорит Москва вчера в 23:55
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
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REGNUM вчера в 15:59
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
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Физики из Австралии, Бразилии и Великобритании впервые получили нанокапли сверхтекучего гелия-4 с электрическим зарядом больше двух зарядов электрона.
N+1 15 октября в 12:28
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости вчера в 08:29
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Кино
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Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
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Общество
Власти США приостановили выпуск криптовалюты Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc, говорится в сообщении ведомства.
Finam.Ru 14 октября в 02:43
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Политика
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Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку
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Армия и оружие
Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
Ранее США уже ввели санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны.
Коммерсантъ вчера в 20:42
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Футбол
Главе украинского футбола «дали в морду» на матче с Португалией
Metaratings вчера в 16:03
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Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16