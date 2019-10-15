Экономика

Вести.RuВести.RuВ России планируют отменить «банковский роуминг»

Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект.
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