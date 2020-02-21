Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложил обнулить ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили, включая физических лиц, пишет ИА DEITA.RU. Коллегия ЕЭК уже поддержала проект документа, обнуляющий пошлины. Окончательное решение примет совет ЕЭК.

В России планируют отменить пошлины на ввоз электромобилей для физлиц

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