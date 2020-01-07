Экономика
RT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Армия и оружие
Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего
Американский журнал Military Watch предположил, какими могут быть российские боевые самолеты будущего.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади
В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Политика
В Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Ларионов осудил «Матч ТВ» за показ финала МЧМ-2011
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Футбол
Украинский вратарь стал разочарованием первой части сезона Ла Лиги
Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в сборную разочарований первого круга испанской Ла Лиги по версии испанского издания Marca.
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Экономика
Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
Теннис
Шарапова проиграла 53-й ракетке мира на старте турнира WTA в Брисбене
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Политика
Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста
Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Политика
Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером
Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Технологии
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде атаковали во второй раз
Посольство США в Багдаде вновь подверглось нападению. Около пяти снарядов разорвалось в квартале, где расположены правительственные здания.
Шоу-бизнес
Вторая жена вернулась ухаживать за больным Джигарханяном из США
После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.
Музыка
Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»
Политика
Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции
Президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов
Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Футбол
Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного
«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.