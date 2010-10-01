Экономика
URA.RuВ России планируют пересмотреть реформу ОСАГО
Пересмотреть ряд ключевых изменений новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года, планируют Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы. В ведомствах обеспокоены возможным ростом тарифов из-за подготовленных правительством изменений.
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Средняя цена ОСАГО может вырасти на 15% при увеличении лимита выплат за вред здоровью
Автостат18 октября в 02:27
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:11, Вашингтон
Происшествия
Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге
Интерфакс вчера в 12:20
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 12
Тело еще одного человека обнаружили спасатели на месте прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино, Курагинкого района, Красноярского края.
Российская газета 19 октября в 00:51
Политика
Составлен список чиновников ельцинской эпохи, покинувших Россию
Журналисты составили список бывших российских чиновников, занимавших в 1990-х годах государственные должности, которые ныне покинули пределы Российской Федерации.
News.ru вчера в 12:56
Футбол
«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную
Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.
Нева Спорт вчера в 07:13
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании
"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Армия и оружие
Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Политика
Туск получил письмо об отсрочке Brexit
Письмо об отсрочке Brexit получил из Лондона председатель Европейского совета Дональд Туск.
Красная весна 19 октября в 17:41
Политика
В США заявили, что выход из Договора по открытому небу будет ошибкой
Администрация президента США Дональда Трампа допустит серьезную ошибку, если примет решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).
ТАСС 00:37
Армия и оружие
В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров
НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
RT на русском 00:03
Футбол
Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера.
Чемпионат вчера в 18:38
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57
Экономика
В России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Газета.Ru 00:59
Армия и оружие
Депутат: Сирийские военные окружили турецкую армию в Рас-эль-Айне
Российская газета 01:43
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои машины пользователям
С 21 октября каршеринг YouDrive начинает «взаимовыгодное сотрудничество» с клиентами, предлагая им приобрести автомобили из своего парка.
Автоновости дня 01:48
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
Шоу-бизнес
Актрису Валентину Талызину госпитализировали
Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:39
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова покинули роддом с сыном Ратмиром
Рэпер Тимати забрал модель Анастасию Решетову и новорожденного сына Ратмира из роддома.
Экономика сегодня 01:40
Политика
«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
Госкорпорация "Росатом" опубликовала рассекреченное поручение о создании советской атомной бомбы, данное первому отечественному ядерному центру - Конструкторскому бюро №11 (КБ-11) во исполнение постановления правительства СССР в июне 1946 года.
РИА Новости вчера в 20:32
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Армия и оружие
В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны, заявил Шойгу
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов.
РИА Новости 01:23
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra вчера в 10:21
Авто
Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом
На мощные машины (с моторами на 150-200 л.с.) самые низкие ставки транспортного налога действуют в республиках Ингушетия (10 рублей за силу), Саха (17 рублей) и Магаданской области (15 рублей).
Автоновости дня 18 октября в 09:37