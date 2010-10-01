Экономика

URA.RuURA.RuВ России планируют пересмотреть реформу ОСАГО

Пересмотреть ряд ключевых изменений новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года, планируют Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы. В ведомствах обеспокоены возможным ростом тарифов из-за подготовленных правительством изменений.
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В России планируют пересмотреть реформу ОСАГО

URA.Ruвчера в 23:57

Реформу ОСАГО готовят к перезапуску

Коммерсантъвчера в 18:26

Почему ОСАГО будет дорожать

Рамблер18 октября в 07:51

Реформа ОСАГО отменяется

Deita.ru18 октября в 06:45

Реформу ОСАГО притормозили: почему страховка будет дорожать

AutoNews18 октября в 03:00

Средняя цена ОСАГО может вырасти на 15% при увеличении лимита выплат за вред здоровью

Автостат18 октября в 02:27

Названа новая причина роста стоимости полисов ОСАГО

SpeedMe18 октября в 02:18
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Происшествия

Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге

Интерфакс вчера в 12:20
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 12

Тело еще одного человека обнаружили спасатели на месте прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино, Курагинкого района, Красноярского края.
Российская газета 19 октября в 00:51
Политика

Составлен список чиновников ельцинской эпохи, покинувших Россию

Журналисты составили список бывших российских чиновников, занимавших в 1990-х годах государственные должности, которые ныне покинули пределы Российской Федерации.
News.ru вчера в 12:56
Футбол

«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.
Нева Спорт вчера в 07:13
Политика

Die Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Происшествия

В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании

"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие

СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Армия и оружие

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Политика

Туск получил письмо об отсрочке Brexit

Письмо об отсрочке Brexit получил из Лондона председатель Европейского совета Дональд Туск.
Красная весна 19 октября в 17:41
Политика

В США заявили, что выход из Договора по открытому небу будет ошибкой

Администрация президента США Дональда Трампа допустит серьезную ошибку, если примет решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).
ТАСС 00:37
Армия и оружие

В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров

НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
RT на русском 00:03
Футбол

Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера

Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера.
Чемпионат вчера в 18:38
Общество

Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes

Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57
Экономика

В России пройдут массовые сокращения

В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Газета.Ru 00:59
Армия и оружие

Депутат: Сирийские военные окружили турецкую армию в Рас-эль-Айне

Российская газета 01:43
Армия и оружие

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои машины пользователям

С 21 октября каршеринг YouDrive начинает «взаимовыгодное сотрудничество» с клиентами, предлагая им приобрести автомобили из своего парка.
Автоновости дня 01:48
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
Шоу-бизнес

Актрису Валентину Талызину госпитализировали

Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:39
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова покинули роддом с сыном Ратмиром

Рэпер Тимати забрал модель Анастасию Решетову и новорожденного сына Ратмира из роддома.
Экономика сегодня 01:40
Политика

«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы

Госкорпорация "Росатом" опубликовала рассекреченное поручение о создании советской атомной бомбы, данное первому отечественному ядерному центру - Конструкторскому бюро №11 (КБ-11) во исполнение постановления правительства СССР в июне 1946 года.
РИА Новости вчера в 20:32
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Армия и оружие

NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных

Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Армия и оружие

В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны, заявил Шойгу

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов.
РИА Новости 01:23
Армия и оружие

Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы

По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra вчера в 10:21
Авто

Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом

На мощные машины (с моторами на 150-200 л.с.) самые низкие ставки транспортного налога действуют в республиках Ингушетия (10 рублей за силу), Саха (17 рублей) и Магаданской области (15 рублей).
Автоновости дня 18 октября в 09:37
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