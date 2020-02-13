Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
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«Гаражную амнистию» предложили запустить в России

Lenta.ru03:20

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Российская газета02:00

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

ТАСС02:31

В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии»

РИА Новости02:09

Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

РБК02:04

Проект закона о «гаражной амнистии» внесен в правительство

Известия02:00

Проект закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство России

RT на русском03:05
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Футбол

Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru вчера в 17:35
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Кино

Sony снимет новый совместный фильм с Marvel

Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Kinonews.ru 11 февраля в 12:23
Общество

На лайнере в Японии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском 11 февраля в 19:49
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Происшествия

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Газета.Ru 02:17
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru 11 февраля в 10:21
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Lenta.ru вчера в 11:01
Политика

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Lenta.ru 03:33
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Известия 11 февраля в 20:54
Гаджеты

Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

Shraibikus News 02:05
Армия и оружие

Российские военные пресекли конфликт военных США с жителями Сирии

Российские военные в Сирии предотвратили конфликт американских солдат с местными жителями.
ТВ Центр вчера в 14:35
Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru 03:36
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Армия и оружие

В Турции заявили о нейтрализации ещё 55 сирийских военных

Министерство обороны Турции заявило, что турецкие вооружённые силы нейтрализовали ещё 55 сирийских военных в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 00:07
Экономика

На российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Интерфакс 03:30
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Lenta.ru 02:04
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 вчера в 13:29
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес

Анна Седокова прокомментировала четвертую беременность

Экспресс газета 01:17
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Общество

Жительница Калининграда рассказала о камере в кабинете гинеколога

Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде.
News.ru 11 февраля в 14:06
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