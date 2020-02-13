Общество
Российская газетаВ России планируют провести «гаражную амнистию»
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Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Кино
Sony снимет новый совместный фильм с Marvel
Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Общество
На лайнере в Японии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Политика
Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»
Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Армия и оружие
Российские военные пресекли конфликт военных США с жителями Сирии
Российские военные в Сирии предотвратили конфликт американских солдат с местными жителями.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Армия и оружие
В Турции заявили о нейтрализации ещё 55 сирийских военных
Министерство обороны Турции заявило, что турецкие вооружённые силы нейтрализовали ещё 55 сирийских военных в провинции Идлиб в Сирии.
Экономика
На российском рынке пива сменился лидер
За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Шоу-бизнес
Анна Седокова прокомментировала четвертую беременность
Здоровье
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Общество
Жительница Калининграда рассказала о камере в кабинете гинеколога
Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде.