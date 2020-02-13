с чего всё началось

Политика Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17 Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.

Здоровье В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.

Кино Михаила Калашникова увидят на Берлинском кинофестивале В ближайшее время в рамках Берлинского кинофестиваля покажут картину о знаменитом конструкторе Калашникове, но ее название изменят.

Политика Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики Русофобию несколько лет возводили на Украине в ранг государственной политики, при отказе от нее потребуется время для восстановления родственных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.

Политика Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Футбол Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге Mossovetinfo.ru – Финал Кубка России по футболу 2019-2020 года пройдет в Екатеринбурге, соответствующее решение принято на заседании Исполкома Российского футбольного союза в четверг, 13 февраля.

Экономика Средства от продажи акций Сбербанка направят на реализацию послания Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента России Федеральному собранию.

Шоу-бизнес Малахов пригласил дочь Заворотнюк стать гостьей «Прямого эфира» Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк примет участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», которое выходит на телеканале «Россия 1». Вероятно, что Анна Заворотнюк прольет свет на то, что в действительности происходит с ее матерью.

Авто Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.

Политика Россияне стали хуже относиться к украинцам Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.

Политика Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.

Политика Фракция ЛДПР провела заседание в Госдуме в перчатках от микробов Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания в Государственной думе предложил парламентариям ходить в перчатках для "защиты от микробов", как это делают члены его партии.