Общество
Российская газетаВ России планируют провести «гаражную амнистию»
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с чего всё началось
На рассмотрение правительства России внесен законопроект о так называемой гаражной амнистии, которая позволит владельцам незарегистрированных гаражей и земельных участков их оформить, сообщила пресс-служба Россреестра.Forbes04:31
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