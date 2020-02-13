Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
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с чего всё началось
На рассмотрение правительства России внесен законопроект о так называемой гаражной амнистии, которая позволит владельцам незарегистрированных гаражей и земельных участков их оформить, сообщила
 пресс-служба Россреестра.
Forbes04:31

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«Гаражную амнистию» предложили запустить в России

Lenta.ru03:20

Проект закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство России

RT на русском03:05

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Российская газета02:00

В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии»

РИА Новости02:09

Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

РБК02:04

Проект закона о «гаражной амнистии» внесен в правительство

Известия02:00

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

ТАСС02:31
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Происшествия

Из-под карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежала пациентка

12 февраля из инфекционного отделения Боткинской больницы сбежала помещенная в карантин жительница Санкт-Петербурга, прибывшая из Китая.
МонаВиста вчера в 07:04
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
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Здоровье

В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса

В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Российская газета 01:51
Футбол

Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе

Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
РИА Новости 10 февраля в 13:22
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В ближайшее время в рамках Берлинского кинофестиваля покажут картину о знаменитом конструкторе Калашникове, но ее название изменят.
Московский Комсомолец вчера в 10:34
Авто

УАЗ назвал цены на автомобили 2020 года выпуска

Внедорожники УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап» 2020 года выпуска подорожали во всех комплектациях на 15 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 04:01
Происшествия

В Петербурге «заминировали» суд и детские сады Приморского района

Неизвестные опять сообщили о минировании суда и детских садов в Приморском районе.
78.ru 05:20
Политика

Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики

Русофобию несколько лет возводили на Украине в ранг государственной политики, при отказе от нее потребуется время для восстановления родственных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:41
Общество

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

BFM.ru вчера в 12:50
Политика

Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна

Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.
РБК 04:52
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Технологии

Мошенники используют бренды Badoo и Tinder для кражи денег россиян

Представители «Лаборатории Касперского» сообщили о том, что российские пользователи, которые интересуются интернет-сервисами знакомств Badoo и Tinder, часто оказываются жертвами киберпреступников.
Discover24 05:26
Культура

Один день фестиваля «Новая волна» посвятят татарской культуре

Татарской культуре посвятят один день музыкального фестиваля «Новая волна». Об этом стало известно на брифинге в кабмине Татарстана.
Вести Татарстан 05:16
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс вчера в 18:16
Футбол

Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

Mossovetinfo.ru – Финал Кубка России по футболу 2019-2020 года пройдет в Екатеринбурге, соответствующее решение принято на заседании Исполкома Российского футбольного союза в четверг, 13 февраля.
Моссовет 05:30
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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Экономика

Средства от продажи акций Сбербанка направят на реализацию послания

Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента России Федеральному собранию.
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Шоу-бизнес

Малахов пригласил дочь Заворотнюк стать гостьей «Прямого эфира»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк примет участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», которое выходит на телеканале «Россия 1». Вероятно, что Анна Заворотнюк прольет свет на то, что в действительности происходит с ее матерью.
iReactor 04:36
Авто

Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq

Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.
5 колесо вчера в 07:15
Политика

Россияне стали хуже относиться к украинцам

Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.
ГЛАС.RU 02:19
Политика

Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
9111.ru 11 февраля в 05:54
Происшествия

Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

РБК 02:55
Политика

Фракция ЛДПР провела заседание в Госдуме в перчатках от микробов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания в Государственной думе предложил парламентариям ходить в перчатках для "защиты от микробов", как это делают члены его партии.
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В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Хоккей

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Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Sports.ru вчера в 22:31
Армия и оружие

Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии

Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции.
Lenta.ru 11 февраля в 07:43
Игры

Сценарист Mass Effect Дрю Карпишин рассказал о корпоративности BioWare

Игромания.ру вчера в 10:44
Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

РБК 03:12
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