Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел встречу с представителями «Деловой России» по доработке общенационального плана восстановления экономики. На мероприятии он сообщил, что правительство страны проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки под 6,5 %, пишет ТАСС.

В России планируют расширить программу льготной ипотеки под 6,5 %

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