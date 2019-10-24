Общество
Похвистнево-ИнформВ России планируют штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг доработает законопроект, согласно которому владельцы АЗС будут оштрафованы на крупные суммы за недолив топлива, об этом сообщают "Известия".
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с чего всё началось
Чувствительный штраф Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Происшествия
Абызов заявил, что его сын уехал в США
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в четверг в суде заявил, что один из его сыновей был вынужден уехать в США, опасаясь изъятия органами опеки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:31
Спорт
Сафин пожаловался на награды для российских футболистов
Бывший теннисист Марат Сафин высказался о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
Lenta.ru 13:09
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 08:56
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.
РИА Новости 10:55
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в тройку самых дорогих событий за 10 лет
Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось государству более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБК 12:54
Армия и оружие
«Сорвали график»: Западные СМИ о прилёте российских Ту-160 в ЮАР
Военное обозрение 01:05
Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
RT на русском 12:03
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Политика
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Эрдогана один на один
Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии.
Взгляд.ру 13:38
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Культура
Максим Фадеев заявил, что Наргиз не уходила от него
Фадеев добавил, что от него никто не уходил. Решение о разрыве контракта продюсер принял самостоятельно.
Вечерняя Москва 06:31
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Наука
Человеческую яйцеклетку отредактирует российский ученый-биолог
Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
Ugpressa.ru вчера в 16:17
Общество
Побитый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
РБК 11:41
Армия и оружие
В ЛНР два человека ранены в результате обстрела ВСУ
Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства были ранены в результате обстрела украинских силовиков.
РЕН ТВ 13:51
Армия и оружие
Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией
Главнокомандующий арабо-курдскими отрядами в Сирии (SDF) Мазлум Абдо в разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу поблагодарил Россию за достижение договоренностей с Турцией и за сохранение курдов в безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны России.
РИА Новости вчера в 15:08
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Газета.Ru 11:24