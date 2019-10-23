Общество
Ореанда-НовостиЗа недолив топлива на АЗС могут начать штрафовать
Законопроект о штрафных санкциях предложил Минпромторг России. За обнаружение недолива топлива на АЗС предлагается налагать штраф в размере 1% от всей выручке полученной в прошлом году. В законопроекте есть оговорка, штраф не может быть менее 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Чувствительный штраф Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.Известиявчера в 17:01
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