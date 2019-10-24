Общество
Похвистнево-ИнформВ России планируют штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг доработает законопроект, согласно которому владельцы АЗС будут оштрафованы на крупные суммы за недолив топлива, об этом сообщают "Известия".
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Чувствительный штраф Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.Известиявчера в 17:01
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом. Это произошло на пресс-конференции в Москве.
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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
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Экономика
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Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 14 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, на два месяца, то есть до 12 декабря", - сказала представитель суда.
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Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Вадим Карпов выйдут в стартовом составе команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:04
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Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
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Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
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Газета.Ru 14:38
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RT на русском 14:45
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Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы
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Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
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В Сети появилось фото формы сборной России на Евро-2020
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«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
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Россия прокомментировала скорое возобновление авиасообщения с Египтом
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