Чувствительный штраф Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.

с чего всё началось

Минпромторг доработает законопроект, согласно которому владельцы АЗС будут оштрафованы на крупные суммы за недолив топлива, об этом сообщают "Известия".

В России планируют штрафовать за недолив топлива на АЗС

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