Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".

с чего всё началось

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год. Так, Минюст намерен внести изменения в ст. 13 Семейного кодекса и ст. 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

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