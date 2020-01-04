Общество
REGNUMВ России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год. Так, Минюст намерен внести изменения в ст. 13 Семейного кодекса и ст. 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
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с чего всё началось
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".Российская газета07:29
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