Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в России снизят нештрафуемый порог до десяти километров в час. Это будут делать постепенно, в режиме пилотных зон. По его словам, власти также прорабатывают вопрос о повышении размера штрафа за превышение скорости.
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с чего всё началось

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости09:23

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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

РИА Новости15:08

Пресс-секретарь Медведева сомневается в скором снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч

ТАСС13:52

Медведев усомнился в правильности снижения нештрафуемого порога скорости

Известия10:55

Эксперт прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости

RT на русском15:48

Медведев не видит целесообразности в снижении до 10 км/ч нештрафуемого порога по скорости

ПРАЙМ10:36

Что произошло за день: пятница, 20 декабря

Интерфакс12:50

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч

Российская газета09:35
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Происшествия

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Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
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В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
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СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

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Согласно опубликованному заявлению Uber предписывается «немедленно» прекратить оказание услуг перевозчика.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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