Общество
RT на русскомВ России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.РИА Новости09:23
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На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
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В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже
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Экономика
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Украине не следует рассчитывать на увеличение американских инвестиций в экономику страны, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
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В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
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