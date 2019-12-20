Общество

RT на русскомRT на русскомВ России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости09:23

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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

РИА Новости15:08

Пресс-секретарь Медведева сомневается в скором снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч

ТАСС13:52

Медведев усомнился в правильности снижения нештрафуемого порога скорости

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RT на русском15:48

Медведев не видит целесообразности в снижении до 10 км/ч нештрафуемого порога по скорости

ПРАЙМ10:36

Что произошло за день: пятница, 20 декабря

Интерфакс12:50

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч

Российская газета09:35
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Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.
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Министр экономики Грузии Натия Турнава в ходе выступления в парламенте заявила, что грузинские власти продолжают развивать сферу туризма, несмотря на отмену прямого авиасообщения с Россией.
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Общество

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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В больнице подмосковного Королева произошло возгорание

Возгорание произошло в одной из больниц подмосковного Королева.
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На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
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Оценка роста ВВП США в III квартале сохранена на уровне 2,1%

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Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
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Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть

Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
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В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей

Ранее сообщалось, что у населенного пункта Верхний Мамон столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовая "Газель".
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Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
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В Совфеде оценили надежду Украины на инвестиции США

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«Хоффенхайм» дома обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 17-го тура чемпионата Германии.
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Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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