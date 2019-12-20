Общество

RT на русскомRT на русскомВ России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать2110
с чего всё началось

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости09:23

Подробнее о событии

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

РИА Новости15:08

Медведев не видит целесообразности в снижении до 10 км/ч нештрафуемого порога по скорости

ПРАЙМ10:36

Что произошло за день: пятница, 20 декабря

Интерфакс12:50

Эксперт прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости

RT на русском15:48

Пресс-секретарь Медведева сомневается в скором снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч

ТАСС13:52

Медведев усомнился в правильности снижения нештрафуемого порога скорости

Известия10:55

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч

Российская газета09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Футбол

«Ливерпуль» будет отыгрываться

Sportbox.RU 18:38
Политика

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Интерфакс 19:35
Происшествия

В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ

По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Российская газета вчера в 10:47
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru 18:35
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru 13:57
Происшествия

В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи

RT на русском 21:46
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости 20:23
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru вчера в 08:05
Футбол

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» проиграл команде «Хоффенхайм» из Зинсхайма в матче семнадцатого тура немецкой бундеслиги.
REGNUM 23:11
Единоборства

Боец ММА проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Бойцы сошлись в октагоне, но спустя несколько секунд Дуракович перестал защищаться, подошёл к рефери и попросил остановить поединок, заявив, что сдаётся.
Discover24 06:12
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Политика

NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
ТАСС 18:06
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие

Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

ТАСС 14:01
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой

Накануне Брежнева красноречиво ответила скептикам, считающим, что у неё с мужем действительно возникли серьезные проблемы в отношениях.
Bimru.ru 08:50
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера

Нюша рассказала, что в один день они с отцом приехали в офис к известному человеку.
The Moscow Post 08:37
Гаджеты

AMD переводит свои старые CPU на новый техпроцесс

Судя по всему, AMD решила вдохнуть новую жизнь в часть старых CPU, переведя их на более тонкий техпроцесс.
iXBT.com 23:02
Происшествия

В баре «Огонек» посетитель дважды выстрелил в грудь охраннику

В баре «Огонек» на Энгельса, 36 ночью произошел конфликт между посетителем и охранником, ссора закончилась стрельбой.
Екатеринбург Онлайн 22:05
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета 00:21
Здоровье

Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
РИА Новости 17:36
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новости 20:07
Политика

WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине

Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.
RT на русском 22:06
Спорт

WADA приняло к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS

"WADA принимает к сведению заявление РУСАДА о том, что оно намерено оспорить единогласное решение исполкома WADA от 9 декабря о согласии с рекомендациями независимого комитета по соответствию о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в течение четырех лет, что повлечет за собой ряд последствий", - сообщили в пресс-службе WADA.
РИА Новости вчера в 22:55
Здоровье

Депутат Госдумы РФ Александр Петров побывал в ЕАО с рабочим визитом

Член комитета по охране здоровья посетил медицинские учреждения и оценил подготовку будущих специалистов, сообщает интернет-газета «Время Биробиджан@» со ссылкой на управление по внутренней политике ЕАО.
Время Биробиджана 19:13
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 13:30
Политика

Путин заявил о невыполнении РФ и Белоруссией пунктов Союзного договора

REGNUM 06:04
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости вчера в 07:03
Здоровье

Журналистка из Крыма задала вопрос Путину о больных детях

Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве задали вопрос из Крыма о том, можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно.
Аргументы и Факты - Крым вчера в 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное