с чего всё началось

К 12 марта было поручено представить предложения по отмене ограничений на покупку иностранных жизненно-важных лекарств. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

В России планируют снять ограничения на закупки иностранных лекарств

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