Здоровье

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ России планируют снять ограничения на закупки иностранных лекарств

К 12 марта было поручено представить предложения по отмене ограничений на покупку иностранных жизненно-важных лекарств. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
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Премьер также поручил министерствам до 12 марта представить предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств, говорится в сообщении на сайте
 российского правительства.
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