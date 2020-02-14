с чего всё началось

К 12 марта было поручено представить предложения по отмене ограничений на покупку иностранных жизненно-важных лекарств. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

В России планируют снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Наука Предок человека обнаружен в Западной Африке Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.

Общество В России предложили ввести новый возраст получения паспорта Россиян могут обязать менять паспорт при достижении 60 лет. C таким предложением выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Общество Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.

Общество В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.

Политика Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.

Здоровье В Махачкале открыли республиканский онкологический диспансер Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену и располагает стационаром на 40 коек.

Футбол РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.

Политика Штайнмайер обвинил РФ и КНР в нарушении международного права В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.