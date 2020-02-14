Здоровье
Gazeta.SPbВ России планируют снять ограничения на закупки иностранных лекарств
К 12 марта было поручено представить предложения по отмене ограничений на покупку иностранных жизненно-важных лекарств. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Премьер также поручил министерствам до 12 марта представить предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств, говорится в сообщении на сайте российского правительства.Взгляд.ру06:43
Подробнее о событии
Показать все источники
В РФ оценят применение незарегистрированных лекарств для онкобольных детей
Московский Комсомолец07:10
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Наука
Предок человека обнаружен в Западной Африке
Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
В России предложили ввести новый возраст получения паспорта
Россиян могут обязать менять паспорт при достижении 60 лет. C таким предложением выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
В результате аварии восемь человек погибли, двое пострадали. В правоохранительных органах сообщили, что все погибшие – граждане Украины.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Кино
Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Наука
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Футбол
Нагельсманн рассказал, почему отказался возглавить «Реал»
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он летом 2018 года отказался возглавить "Реал".
Политика
Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе
Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.
Здоровье
В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте . Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Здоровье
В Махачкале открыли республиканский онкологический диспансер
Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену и располагает стационаром на 40 коек.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, как сблизилась с Жанной Фриске
Певица Юлия Ковальчук рассказала, как попала в группу «Блестящие» и стала подругой Жанны Фриске.
Футбол
РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус
Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
Политика
Штайнмайер обвинил РФ и КНР в нарушении международного права
В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.
Шоу-бизнес
Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»
Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Монпелье»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в стартовый состав команды на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.