Кино
Газета.RuГосударство получит данные о просмотрах сериалов в интернете
Российские власти начнут собирать данные о просмотрах фильмов и сериалов на онлайн-платформах. Соответствующие поправки в закон о кинематографе вступят в силу с 2021 года, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.Ведомостивчера в 16:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:08, Ашберн
Футбол
Почеттино написал пожелания футболистам «Тоттенхэма»
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Общество
Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Авто
Определен тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян
Как рассчитала эксперт, средний пробег авто составляет 17,5 тысяч километров в год, а значит в неделю автомобилист проезжает около 335 км. Следовательно, сравнивая затраты на топливо, исходя из этих данных, выгоднее использовать газ.
Политика
Газопровод «Северный поток-2» запустят в середине 2020 года
Запуск в работу газопроводной магистрали «Северный поток-2» состоится в середине 2020 года.
Политика
В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Авто
Lotus вывел на трек электрический гиперкар Evija
Компания Lotus впервые показала электрический гиперкар Evija в динамике.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Происшествия
Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест
Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Политика
Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
Политика
Си Цзиньпин рассказал, в чем заключается китайская мечта
Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин стремится вернуть причитающуюся ему достойную позицию.
Происшествия
У погибших в Сегеже птиц нашли орнитоз
Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Политика
В Крыму рассказали, что на самом деле изъяли с украинских кораблей
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Космос
Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва
Политика
США начинают поставки сжиженного газа на Украину
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
Футбол
Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020
Стали известны пары стыковых матчей за право выступить на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Музыка