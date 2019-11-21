С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.

с чего всё началось

Российские власти начнут собирать данные о просмотрах фильмов и сериалов на онлайн-платформах. Соответствующие поправки в закон о кинематографе вступят в силу с 2021 года, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете

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