Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик

Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш рассказал, что в России планируют создать стратегический бомбардировщик шестого поколения. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что бомбардировочный самолет хотят создать к 2040 году.
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с чего всё началось

Командующий дальней авиацией рассказал о полетах «за три моря»

Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным.
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Сергей Иванович Кобылаш
Военачальник
Советский и российский военачальник. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации. Участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Южной Осетии в 2008 году.
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