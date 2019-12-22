Армия и оружие
РИА НовостиВ России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
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Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным.Московский Комсомолецвчера в 11:30
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В России планируют создание беспилотного стратегического бомбардировщика
Комсомольская правдавчера в 23:18
Минобороны России сообщило о создании беспилотного стратегического бомбардировщика к 2040 году
Коммерсантъвчера в 22:48
Российские военные планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Московский Комсомолецвчера в 17:30
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