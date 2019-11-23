По словам источника, пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Каждый робот в такой группировке будет выполнять свои специфические задачи, на базе "Маркера", среди прочего, можно создать транспортно-заправочную машину и машину охранения.

с чего всё началось

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