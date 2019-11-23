Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ России планируют создать группировки боевых роботов

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году. Об этом 23 ноября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось

Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов

По словам источника, пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Каждый робот в такой группировке будет выполнять свои специфические задачи, на базе "Маркера", среди прочего, можно создать транспортно-заправочную машину и машину охранения.
РИА Новостивчера в 19:18

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Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов

РИА Новостивчера в 19:18

Группировки боевых роботов создадут в России

Известиявчера в 19:42

Источник: в России могут появиться группировки боевых роботов

RT на русскомвчера в 20:46

В России создадут группировки боевых роботов

URA.Ruвчера в 21:24

Отряды боевых роботов могут появиться в России к 2025 году

РЕН ТВвчера в 19:13

Боевые роботы могут появиться в России к 2025 году

Газета.Ruвчера в 22:07

СМИ: В России хотят создать группировки боевых роботов

Life.ruвчера в 20:01
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:25, Вашингтон
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новости вчера в 18:45
Политика

Бутина нашла работу в аппарате уполномоченного по правам человека

Марию Бутину, находившуюся в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 года.
РБК вчера в 12:13
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при перестрелке в Сухуме

ТАСС вчера в 22:23
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РИА Новости 01:00
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Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM вчера в 20:13
Политика

Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Газета.Ru 00:49
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании

Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
Сусанин вчера в 06:10
Футбол

Чалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Вести.Ru вчера в 19:11
Фигурное катание

Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии

Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
РИА Новости 00:03
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Авто

Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей

На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 20 ноября в 11:30
Политика

Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами

Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Lenta.ru вчера в 07:15
Политика

Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество

Названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год

Самым выгодным направлением для поездок по России станет город Назрань: билеты туда обойдутся в 8,2 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров МЦД

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 21 ноября в 08:30
Политика

В военную доктрину России могут внести изменения

Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Московский Комсомолец вчера в 07:13
Происшествия

Шестеро пострадали при пожаре в жилом доме Свердловской области

В посёлке Ис Свердловской области произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме, в результате которого пострадали шестеро жильцов, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском вчера в 14:52
Хоккей

«Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ

RT на русском вчера в 23:31
Общество

В России превратили автомобильный двигатель от «Кортежа» в авиационный

«Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" успешными испытаниями двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом», - приводит РИА Новости сообщение ЦИАМ.
ТК Звезда вчера в 19:53
Космос

Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании

Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
Дождь 21 ноября в 04:51
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Происшествия

В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении

В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
RT на русском 00:27
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
РИА Новости вчера в 09:24
Политика

Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину

Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе

REGNUM 01:04
Политика

Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
РБК вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 21 ноября в 09:08
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