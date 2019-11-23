Армия и оружие
REGNUMВ России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году. Об этом 23 ноября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
В России могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Технологии взаимодействия роботов в группировке сейчас отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер".РИА Новостивчера в 19:18
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
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Перемещения российских автомобилей отследят
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В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
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В студии артист рассказал о борьбе с вернувшимся раком. Примерно год назад знаменитости раскрыли правду о своем здоровье.
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Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
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Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Футбол
Рубин — Зенит 1:2
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Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
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Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Технологии
Sensor Tower: 80 % загрузок мобильных приложений приходится на долю 1 % разработчиков
На долю продуктов 7 920 разработчиков приходится 23,6 млрд загрузок, тогда как приложения остальных 784 080 компаний были скачаны 6 млрд. раз.
Шоу-бизнес
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Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей
Президент России Владимир Путин назвал повышение цен на справку, необходимую для оформления водительских прав, чушью.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Здоровье
Названы продукты, снижающие уровень тестостерона у мужчин
Специалисты советуют избегать частого употребления некоторых продуктов, которые отрицательно сказываются на мужском здоровье, снижая уровень тестостерона.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Здоровье
В ГИБДД Саратовской области опровергли слухи, что при замене прав требуется пересдача экзамена
В Госавтоинспекция Саратовской области сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав.
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Футбол
Сон Хын Мин забил первый гол «Тоттенхэма» при Моуринью
Первый гол под руководством нового тренера забил корейский вингер Сон Хын Мин. Он же отдал голевой пас на Лукаса Моуру при втором мяче команды.
Армия и оружие
«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел
Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном.
Спорт
Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.