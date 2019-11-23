Армия и оружие
REGNUMВ России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году. Об этом 23 ноября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
В России могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Технологии взаимодействия роботов в группировке сейчас отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер".РИА Новостивчера в 19:18
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Госпитализирован российский участник «Детского Евровидения»
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Транспорт
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Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
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В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона
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Общество
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Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
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Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
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Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
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Общество
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Общество
СМИ: потерпевший крушение у побережья Одессы танкер занимался контрабандой нефтепродуктов
Танкер Delfi, потерпевший аварию у побережья Одессы, участвовал в контрабандных схемах.
Политика
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Игры
Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку
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Политика
Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, отметив желание США «заработать».
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Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
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Крупные российские компании покидают порты Прибалтики
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Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой
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Происшествия
В Петербурге нашли скелет младенца
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