Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ России планируют создать группировки боевых роботов

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году. Об этом 23 ноября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось

Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов

В России могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Технологии взаимодействия роботов в группировке сейчас отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер".
РИА Новостивчера в 19:18

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Источник: в России могут появиться группировки боевых роботов

RT на русскомвчера в 20:46

В России создадут группировки боевых роботов к 2025 году

Газета.Ru02:37

В России создадут группировки боевых роботов

URA.Ruвчера в 21:24

В России могут появиться группировки боевых роботов

РЕН ТВ03:11

СМИ: В России хотят создать группировки боевых роботов

Life.ruвчера в 20:01

Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов

РИА Новостивчера в 19:18

Группировки боевых роботов создадут в России

Известиявчера в 19:42
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Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона

В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
В городе R 21 ноября в 07:51
Общество

МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности

МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан.
РБК вчера в 22:56
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РИА Новости вчера в 17:23
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StarHit.ru вчера в 09:00
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Авто

Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги

«Группа ГАЗ» в третий раз продлила права на товарный знак «Волга», использованный как шильдик в редчайшей ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.
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Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru вчера в 05:20
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Медведев назвал главные задачи и цели «Единой России»

Партия «Единая Россия» должна сохранить политическое лидерство и показать лучший результат на предстоящих в России выборах, заявил на XIX съезде партии ее лидер, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Daily Storm 05:52
Происшествия

В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов

По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Украина.ру 05:44
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 21 ноября в 06:28
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери

Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Радио Комсомольская правда вчера в 12:22
Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Известия 04:33
Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Вести.Ru вчера в 14:18
Политика

Новак назвал сроки новой встречи по транзиту газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, когда пройдет следующая техническая встреча по транзиту российского газа через Украину.
News.ru 07:01
Музыка

Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту

Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Bimru.ru 04:23
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Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Российская газета 05:00
Политика

Трюдо говорил о НАТО с Зеленским

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Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Здоровье

Делегация из Тулы посетила Сеченовский университет в Москве

22 ноября представители министерства здравоохранения Тульской области, Тульского Государственного университета и врачи областных больниц с рабочим визитом посетили Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова.
Первый Тульский вчера в 14:24
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 21 ноября в 08:02
Здоровье

Что делать с экономикой Украины толком не знает никто

На самом деле никто толком не знает.
Новостной фронт 21 ноября в 05:03
Космос

Земле предрекли сильнейший метеорный шторм

Астрономы предсказали редкий интенсивный метеорный дождь 21 ноября.
Lenta.ru 21 ноября в 07:05
Происшествия

В Петербурге задержали сливавших химикаты в канализацию мужчин

В Санкт-Петербурге поймали с поличным двоих мужчин, которые сливали через шланг химические вещества в городскую канализацию, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу водоканала.
РЕН ТВ вчера в 16:57
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Известия 02:58
Армия и оружие

«Отменим призыв и раздадим всем автоматы»: Минобороны Украины определилось с дальнейшей стратегией

Министерство обороны Украины намерено полностью отменить призыв на срочную службу в армию и раздать оружие гражданам страны.
ИА Новороссия вчера в 09:40
Единоборства

Бой Нурмагомедова с Мейвезером может состояться в январе 2020 года

RT на русском 06:09
Политика

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение.
РЕН ТВ вчера в 05:43
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