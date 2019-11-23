Армия и оружие
REGNUMВ России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году. Об этом 23 ноября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
В России могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Технологии взаимодействия роботов в группировке сейчас отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер".РИА Новостивчера в 19:18
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Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
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В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона
В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Общество
МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности
МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
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Бойфренд Евгении Феофилактовой: «Моя предыдущая жена – психбольная сука»
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Авто
Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги
«Группа ГАЗ» в третий раз продлила права на товарный знак «Волга», использованный как шильдик в редчайшей ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.
Происшествия
В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб
Политика
Медведев назвал главные задачи и цели «Единой России»
Партия «Единая Россия» должна сохранить политическое лидерство и показать лучший результат на предстоящих в России выборах, заявил на XIX съезде партии ее лидер, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери
Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Происшествия
Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Политика
Новак назвал сроки новой встречи по транзиту газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак рассказал, когда пройдет следующая техническая встреча по транзиту российского газа через Украину.
Музыка
Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту
Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Фигурное катание
Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Политика
Трюдо говорил о НАТО с Зеленским
Предстоящий саммит НАТО обсудил по телефону канадский премьер-министр Джастин Трюдо с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщили 22 ноября в пресс-службе главы правительства Канады.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Здоровье
Делегация из Тулы посетила Сеченовский университет в Москве
22 ноября представители министерства здравоохранения Тульской области, Тульского Государственного университета и врачи областных больниц с рабочим визитом посетили Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Здоровье
Что делать с экономикой Украины толком не знает никто
На самом деле никто толком не знает.
Космос
Земле предрекли сильнейший метеорный шторм
Астрономы предсказали редкий интенсивный метеорный дождь 21 ноября.
Происшествия
В Петербурге задержали сливавших химикаты в канализацию мужчин
В Санкт-Петербурге поймали с поличным двоих мужчин, которые сливали через шланг химические вещества в городскую канализацию, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу водоканала.
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Армия и оружие
«Отменим призыв и раздадим всем автоматы»: Минобороны Украины определилось с дальнейшей стратегией
Министерство обороны Украины намерено полностью отменить призыв на срочную службу в армию и раздать оружие гражданам страны.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение.