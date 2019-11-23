В России могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Технологии взаимодействия роботов в группировке сейчас отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер".

с чего всё началось

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году. Об этом 23 ноября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, передаёт РИА Новости.

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